Κριτική σκέψη και εμβάθυνση στη θεωρία απαιτούσαν τα φετινά θέματα της Βιολογίας - Τα «δύσκολα» σημεία και μια πρώτη εκτίμηση για το πώς θα κινηθούν οι βαθμολογίες.

Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα η δυσκολία των θεμάτων που εξετάστηκαν οι υποψήφιοι στο μάθημα της Βιολογίας στις Πανελλήνιες 2026. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα φετινά θέματα απαιτούσαν όχι μόνο πολύ καλή γνώση της θεωρίας, αλλά και αυξημένη ικανότητα ανάλυσης, σύνθεσης πληροφοριών και κριτικής σκέψης, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την κατανομή των βαθμολογιών.

Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων: Χωρίς την αναμενόμενη διαβάθμιση δυσκολίας τα θέματα

Όπως ανέδειξε σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων τα θέματα χαρακτηρίζονται από αυξημένο βαθμό δυσκολίας και έλλειψη της αναμενόμενης διαβάθμισης. Ειδικότερα, απαιτούσαν σε σημαντικό βαθμό χρόνο, εμβάθυνση στη θεωρία και αναπτυγμένη κριτική σκέψη από τους υποψηφίους. Η δομή τους δεν παρουσίαζε την ομαλή κλιμάκωση δυσκολίας που θ, γεγονός που ενδέχεται να δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τους μαθητές κατά την πορεία επίλυσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη γλωσσική διατύπωση ορισμένων εκφωνήσεων, η οποία χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά πυκνή. Η διατύπωση αυτή αφορούσε απαιτητικά σημεία της θεωρίας, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την κατανόηση των ζητουμένων πριν προχωρήσουν στην απάντηση. Αυτό είχε ως συνέπεια να αυξηθεί συνολικά ο βαθμός δυσκολίας της εξέτασης. Ειδικότερα τονίζεται ότι «τα φετινά θέματα είναι ιδιαιτέρως απαιτητικά χωρίς την αναμενόμενη διαβάθμιση δυσκολίας και προϋποθέτουν χρόνο, εμβάθυνση στη θεωρία και κριτική σκέψη. Υπάρχουν σημεία των εκφωνήσεων στα οποία η γλώσσα είναι εξαιρετικά πυκνή, ενώ αφορά απαιτητικά θέματα της θεωρίας. Αυτό προϋποθέτει περισσότερο χρόνο για την κατανόηση και αυξάνει τη δυσκολία της εξέτασης, π.χ. γονιδιακή ρύθμιση στη μεταγραφή, ερώτημα Δ2.»

Από τη βάση στο άριστα – Πού θα κριθεί η διαφορά

Τα θέματα Α και Β θεωρούνται γενικά διαχειρίσιμα για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές σχολιάζει στο Dnews ο βιολόγος Κυριάκος Σαββόγλου (Ο viologos). Η πλειονότητα των υποψηφίων φαίνεται πως μπόρεσε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις απαιτήσεις τους, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό μέρος της βαθμολογίας. Για τον λόγο αυτό, εκτιμάται ότι η επίδοση μέχρι τη βάση του 10 ήταν εφικτή για μεγάλο ποσοστό των μαθητών που είχαν πραγματοποιήσει στοιχειώδη και συστηματική προετοιμασία κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

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Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει αισθητά στα πιο απαιτητικά ερωτήματα της εξέτασης. Ειδικότερα, τα θέματα Γ1, Γ2 και Δ2, συνολικής αξίας 20 μονάδων, φαίνεται πως αποτέλεσαν το μεγαλύτερο εμπόδιο για τους υποψηφίους. Τα συγκεκριμένα ερωτήματα απαιτούσαν βαθιά κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών, σωστή ερμηνεία των δεδομένων και ικανότητα σύνδεσης διαφορετικών κεφαλαίων της ύλης. Πολλοί μαθητές δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν το ζητούμενο ή να αναπτύξουν ολοκληρωμένα τις απαντήσεις τους, με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμες μονάδες σε αυτά τα σημεία.

Ιδιαίτερα το ερώτημα Δ2 συγκέντρωσε τα περισσότερα σχόλια, καθώς συνδύαζε απαιτητική θεωρία με σύνθετη διατύπωση, αυξάνοντας τον χρόνο που χρειαζόταν για την κατανόηση και την επίλυσή του. Η πυκνότητα της εκφώνησης και η ανάγκη για συνδυαστική σκέψη λειτούργησαν αποτρεπτικά ακόμη και για αρκετούς καλά διαβασμένους μαθητές.

Oι πρώτες βαθμολογικές εκτιμήσεις - «Συσσώρευση» βαθμολογιών μέχρι το 15

Όπως επισημαίνει στο Dnews o κ. Σαββόγλου η εικόνα που διαμορφώνεται από τις συζητήσεις των συναδέλφων αλλά την αποτίμηση των ίδιων των υποψηφίων για την πορεία τους στην χθεσινή εξέταση η βαθμολογική κατανομή αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. «Τα γραπτά με βαθμολογία από 0 έως 10 εκτιμάται ότι θα είναι σχετικά λίγα, καθώς τα πρώτα θέματα επέτρεπαν στους περισσότερους υποψηφίους να συγκεντρώσουν βασικές μονάδες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γραπτών αναμένεται να κινηθεί στην περιοχή από 10 έως 16 μονάδες, όπου φαίνεται να συγκεντρώνεται η μεγάλη μάζα των υποψηφίων. Αντίθετα, οι πολύ υψηλές βαθμολογίες αναμένεται να είναι περιορισμένες. Στην κλίμακα από 16 έως 20 οι επιδόσεις εκτιμάται ότι θα είναι σαφώς λιγότερες, ενώ όσο πλησιάζουμε προς το άριστα, ο αριθμός των υποψηφίων θα μειώνεται αισθητά.» Αυτό σημαίνει ότι οι αριστούχοι πιθανότατα θα είναι φέτος σημαντικά λιγότεροι σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς τα δύσκολα ερωτήματα λειτούργησαν ως ισχυρό φίλτρο διάκρισης και άτυπος «κόφτης» των κορυφαίων επιδόσεων.

Το απαιτητικό φινάλε της εξέτασης θα αναδείξει τους αριστούχους

Για τον αυξημένο βαθμό δυσκολίας στο θέμα Δ και το απαιτητικό θέμα Γ μίλησε στο Dnews η Κατερίνα Ηλιοπούλου (iliopouloukaterina.gr) Χημικός - Βιοχημικός BSc, MSc, MBA. Όπως τόνισε « Ξεκινώντας από το Θέμα Α, πρόκειται για ένα βατό θέμα, το οποίο δεν αναμένεται να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στους υποψηφίους. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να συγκεντρώσουν εύκολα τις μονάδες του θέματος, καθώς οι ερωτήσεις κινούνταν σε γνώριμο πλαίσιο και απαιτούσαν κυρίως σωστή γνώση της θεωρίας. Στο Θέμα Β, συναντάμε ένα αναμενόμενο σύνολο ερωτήσεων, συμβατό με το πνεύμα των τελευταίων ετών. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή απαιτούσε το ερώτημα Β3, το οποίο μπορούσε να οδηγήσει σε λάθη όσους δεν διάβαζαν προσεκτικά τα ζητούμενα ή δεν είχαν κατανοήσει σε βάθος τη σχετική θεωρία. Συνολικά το Θέμα Β δεν ξεφεύγει από το επίπεδο δυσκολίας που αναμενόταν.»

«Το Θέμα Γ ήταν αναμφίβολα το πιο απαιτητικό σημείο της εξέτασης. Πρόκειται για θέμα που απαιτούσε ουσιαστική κατανόηση της ύλης, συνδυαστική σκέψη και προσεκτική διαχείριση των δεδομένων. Εκτιμάται ότι θα στερήσει το άριστα από αρκετούς υποψηφίους, ακόμη και από μαθητές με πολύ καλή προετοιμασία, καθώς δεν αρκούσε η απλή αποστήθιση γνώσεων αλλά χρειαζόταν σωστή βιολογική σκέψη και τεκμηρίωση. Όσον αφορά το Θέμα Δ, κινήθηκε σε αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας. Ήταν ένα θέμα που μπορούσε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τους πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές, οι οποίοι είχαν εξασκηθεί σε αντίστοιχες ασκήσεις και μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους μεθοδικά. Δεν περιείχε ιδιαίτερες εκπλήξεις, αλλά απαιτούσε οργάνωση, ακρίβεια και σωστή ανάπτυξη της απάντησης» κατέληξε η Κατερίνα Ηλιοπούλου. «Οι υποψήφιοι που είχαν μελετήσει συστηματικά την ύλη είχαν τη δυνατότητα να πετύχουν υψηλές επιδόσεις, ωστόσο το Θέμα Γ αναμένεται να λειτουργήσει ως βασικός παράγοντας διαφοροποίησης των κορυφαίων βαθμολογιών» τονίζει εμφατικά.

Η εμβάθυνση στη θεωρία και η κριτική σκέψη θα κρίνουν τις φετινές επιδόσεις στη Βιολογία

Μια πρώτη αποτίμηση «δείχνει» ότι τα φετινά θέματα θα ξεχωρίσουν τους πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές από εκείνους που στηρίχθηκαν κυρίως στην απομνημόνευση. Παράλληλα όμως, η αυξημένη δυσκολία συγκεκριμένων θεμάτων και η απουσία ομαλής διαβάθμισης δημιουργούν συζητήσεις σχετικά με το κατά πόσο τα θέματα ανταποκρίνονταν πλήρως στις αρχές μιας ισορροπημένης και δίκαιης εξεταστικής διαδικασίας. Οι οριστικές εκτιμήσεις θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η Βιολογία θα αποτελέσει ένα από τα μαθήματα που θα επηρεάσουν καθοριστικά τις φετινές βάσεις εισαγωγής στις πανεπιστημιακές σχολές Υγείας και Ζωής.