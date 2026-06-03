Αυτά είναι τα σημερινά θέματα της εξέτασης στη Βιολογία για τις Πανελλήνιες 2026, οι απαντήσεις στο Dnews από τα φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΙΚΟ.

Oι μαθητές των ΓΕΛ σήμερα επέστρεψαν στα θρανία για τη δεύτερη μέρα των Πανελληνίων 2026 που είναι αφιερωμένη στα βασικά μαθήματα προσανατολισμού με τους υποψηφίους εκτός από Αρχαία και Μαθηματικά να εξετάζονται και στην Βιολογία.

Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας το μάθημα της σημερινής μέρας ήταν η Βιολογία. Η επίσημη ανακοίνωση των θεμάτων έγινε παραδοσιακά λίγο μετά τις 10 από την επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Τα σημερινά θέματα και οι απαντήσεις στη Βιολογία

Δείτε τα θέματα στη ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Οι πρώτες απαντήσεις στη Βιολογία εδώ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Βιολογία στο Dnews από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση. Με την ανακοίνωση των θεμάτων στη Βιολογία από το Υπουργείο Παιδείας, στο Dnews θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν στο κάθε μάθημα για τα ΓΕΛ στις Πανελλήνιες 2026, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό. Τέλος, θα έχουμε και σχολιασμό των θεμάτων από τον ΟΕΦΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ: Συνδυαστικές γνώσεις και απαιτητικά ερωτήματα για τους υποψήφιους στη Βιολογία - Θέματα για καλά προετοιμασμένους

Τα θέματα των Εξετάσεων καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης, άλλα όχι όλο, παρουσιάζοντας διαβάθμιση δυσκολίας με τα θέματα Γ και Δ να είναι αυξημένης δυσκολίας σε σύγκριση με τα

περσινά και απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, που μπορούν να διαχειριστούν σωστά το χρόνο και να απαντήσουν σε όλα τα ζητούμενα με ψυχραιμία. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο Θέμα Α απαιτούν μεγάλη προσοχή στην ανάγνωση της εκφώνησης και των επιλογών, ιδιαίτερα το Α5, χωρίς όμως να κρίνονται δύσκολα. Το Θέμα Β κρίνεται βατό, αλλά απαιτεί συνδυασμό γνώσεων από διαφορετικά κεφάλαια στο Β3. Το Θέμα Γ στο σύνολό του παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία συγκρινόμενο με το αντίστοιχο περσινό, ιδίως το Γ1 που απαιτεί πολύ καλή γνώση του 5ου κεφαλαίου. Το Θέμα Δ είναι απαιτητικό καθώς χρειάζονται γνώσεις από τρία διαφορετικά κεφάλαια.

Η εξέταση της Βιολογίας για τα ΓΕΛ στις Πανελλήνιες 2026

Για την εξέταση του μαθήματος «Βιολογία» της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, ισχύουν τα εξής:

Στους/στις υποψηφίους/ες δίνονται τέσσερα (4) θέματα που έχουν ως εξής:

α) Το πρώτο και δεύτερο θέμα αποτελούνται από ανεξάρτητες ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της απόκτησης γνώσεων και της δυνατότητας παρουσίασης και τεκμηρίωσης θεμάτων σχετικών με την εξεταστέα ύλη και της κατανόησης από τον/την υποψήφιο/α βιολογικών εννοιών, διαδικασιών ή φαινομένων.

β) Το τρίτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις που στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του/της υποψηφίου/ ας να αξιοποιεί θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες (ανάλυση, σύνθεση κ.τ.λ.) για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

γ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα πρόβλημα και στοχεύει στον έλεγχο της ικανότητας του/ της υποψηφίου/ας να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25 μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.