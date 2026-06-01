Η φιλόλογος Πέννυ Γρίβα εξηγεί στους υποψηφίους τα σημεία που πρέπει να εστιάσουν στα παράλληλα κείμενα στα Αρχαία στις Πανελλήνιες 2026.

Η μεθοδολογία προσέγγισης των παράλληλων κειμένων στα Αρχαία Ελληνικά της Γ΄ Λυκείου για τις Πανελλήνιες 2026 αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους άξονες της εξεταστικής διαδικασίας, καθώς απαιτεί από τους μαθητές όχι απλώς απομνημόνευση πληροφοριών, αλλά ουσιαστική ερμηνευτική ικανότητα και κριτική σκέψη. Η εισαγωγή της συγκεκριμένης μορφής ερώτησης επιδιώκει να αξιολογήσει την ικανότητα του μαθητή να συνδέει νοηματικά δύο διαφορετικά κείμενα, να αναγνωρίζει τις μεταξύ τους σχέσεις και να προσεγγίζει αυτόνομα το περιεχόμενό τους.

Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία της ανάλυσης οφείλει να ακολουθεί μια συγκεκριμένη δομή, ώστε η απάντηση να χαρακτηρίζεται από συνοχή, σαφήνεια και πληρότητα. Αρχικά, κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγική παρουσίαση των δύο κειμένων. Ο μαθητής οφείλει να αναφέρει τον τίτλο των έργων, τον συγγραφέα ή συντάκτη, καθώς και κάθε πληροφορία

που μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση του ιστορικού, κοινωνικού ή ιδεολογικού τους πλαισίου εξηγεί η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκδ. Upbility. Η σύντομη αυτή εισαγωγή λειτουργεί ως βάση για τη μετέπειτα ερμηνευτική προσέγγιση και διευκολύνει τον αναγνώστη να κατανοήσει το πλαίσιο της σύγκρισης.

Στη συνέχεια, ιδιαίτερη σημασία έχει ο προσδιορισμός του κεντρικού νοηματικού άξονα των κειμένων. Ο μαθητής καλείται να εντοπίσει το βασικό θέμα ή την κύρια ιδέα γύρω από την οποία οργανώνεται το περιεχόμενο των αποσπασμάτων. Η σαφής διατύπωση του θεματικού πυρήνα αποδεικνύει ουσιαστική κατανόηση των κειμένων και καθοδηγεί ολόκληρη την ερμηνευτική διαδικασία. Αντίθετα, η αδυναμία εντοπισμού του βασικού νοήματος μπορεί να οδηγήσει σε επιφανειακές ή λανθασμένες παρατηρήσεις.

Ακολουθεί το σημαντικότερο στάδιο της σύγκρισης, δηλαδή η αναζήτηση και καταγραφή ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσα στα δύο κείμενα. Ο μαθητής εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο κάθε συγγραφέας προσεγγίζει το ίδιο θέμα, εντοπίζοντας κοινές ιδέες, αξίες ή προβληματισμούς, αλλά και αποκλίσεις ως προς το περιεχόμενο, τη σκοπιά ή τη στάση

απέναντι στο εξεταζόμενο ζήτημα. Η παρουσίαση συνήθως ξεκινά από τις ομοιότητες, ώστε να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, και στη συνέχεια αναδεικνύονται οι διαφορές που καθιστούν κάθε κείμενο ξεχωριστό. Εξίσου σημαντική είναι και η μορφολογική προσέγγιση των κειμένων, ιδιαίτερα όταν αυτά ανήκουν σε διαφορετικά κειμενικά είδη. Ο μαθητής καλείται να εξετάσει τα εκφραστικά μέσα, το ύφος, τη γλώσσα και τη δομή των αποσπασμάτων, προκειμένου να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η μορφή υπηρετεί το περιεχόμενο. Η χρήση μεταφορών, εικόνων, αντιθέσεων ή άλλων εκφραστικών τεχνικών επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του λόγου και συμβάλλει στη διαμόρφωση της συνολικής εντύπωσης που προκαλεί το κείμενο στον αναγνώστη.

Τέλος, η απάντηση ολοκληρώνεται με μια σύντομη ανακεφαλαίωση και διατύπωση καταληκτικής θέσης. Σε αυτό το σημείο, ο μαθητής συνοψίζει τα βασικά συμπεράσματα της

ανάλυσής του και αποτιμά συνολικά τη σχέση των δύο κειμένων. Η κατακλείδα αποτελεί το τελευταίο και ιδιαίτερα σημαντικό μέρος της ερμηνευτικής προσπάθειας, καθώς αποδεικνύει την ικανότητα σύνθεσης και ολοκληρωμένης παρουσίασης των πορισμάτων. Η σωστή προσέγγιση των παράλληλων κειμένων δεν αποτελεί μόνο εξεταστική δεξιότητα, αλλά και ουσιαστική άσκηση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της ερμηνευτικής ικανότητας των μαθητών. Μέσα από τη συγκριτική ανάγνωση, οι μαθητές μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται βαθύτερα τα νοήματα των κειμένων, να αξιολογούν διαφορετικές οπτικές και να διαμορφώνουν τεκμηριωμένο λόγο, στοιχεία απαραίτητα τόσο για την εκπαιδευτική τους πορεία όσο και για τη γενικότερη πνευματική τους ανάπτυξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

(Η Πέννυ Γρίβα είναι καθηγήτρια φιλόλογος, Professional IB Tutor και συγγραφέας με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και την προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και το πρόγραμμα IB. Εξειδικεύεται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στο IB Greek A, στα Αρχαία Ελληνικά, στα Λατινικά και στην Ιστορία, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο τη συστηματική, ουσιαστική και υψηλού επιπέδου προετοιμασία των μαθητών.)



