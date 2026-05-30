Το αίτημα αφορά την εισαγωγή της υποψήφιας των Πανελληνίων 2026 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Την ανάγκη παρέμβασης του Υπουργείου Παιδείας ώστε να εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις Πανελλήνιες 2026 η κόρη οικοδόμου που έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα στις 18 Μαΐου, έθεσε το ΚΚΕ μέσω Επίκαιρης Ερώτησης που συζητήθηκε στη Βουλή.

Ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΚΚΕ, Νίκος Έξαρχος, σύμφωνα με το epiruspost.gr αναφέρθηκε στο δυστύχημα και στις συνθήκες εργασίας, σημειώνοντας ότι η απουσία επαρκών μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και η υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες κινδύνου.

Κατά την τοποθέτησή του, ο βουλευτής επισήμανε ότι η κόρη του θανόντος, μαθήτρια της Γ’ Λυκείου, συμμετέχει στις φετινές Πανελλήνιες, υπογραμμίζοντας την ψυχολογική πίεση που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι και τις δυσκολίες των οικογενειών τους.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης επικαλέστηκε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι δεν προβλέπεται δυνατότητα διοικητικής εξαίρεσης για απευθείας εισαγωγή σε πανεπιστημιακή σχολή. Πρόσθεσε ότι η μοναδική θεσμική δυνατότητα είναι η συμμετοχή της υποψήφιας στις επαναληπτικές Πανελλήνιες 2026 του Σεπτεμβρίου.

Στη δευτερολογία του, ο Νίκος Έξαρχος επανέφερε το αίτημα, επισημαίνοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο δεν λαμβάνει υπόψη εξαιρετικές κοινωνικές συνθήκες και κάλεσε το Υπουργείο να εξετάσει εκ νέου το ζήτημα.