Τι δείχνει η δημοσκόπηση της ALCO.

Οι νέες δημοσκοπήσεις καταρρίπτουν το επιχείρημα που κατά κόρο προβάλλει τελευταία ο Νίκος Ανδρουλάκης πως το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ALCO που δημοσιεύει ο flash.gr στο ερώτημα «Ποιος πολιτικός πιστεύετε ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές» το 25% δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας και μόλις το 15% ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ σε ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι η Μαρία Καρυστιανού με 7%.

«Κανένας» δηλώνει το 29%, ποσοστό που εμφανίζεται στη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτήσεων ως το υψηλότερο για τη ΝΔ (εξαιρείται η εξωτερική πολιτική) και που δείχνει πως με τα σημερινά δεδομένα η ΝΔ έχει ως στοίχημα να πιάσει το ποσοστό των ευρωεκλογών στις επόμενες κάλπες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.