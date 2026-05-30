Τι λένε Κλέαρχος Μαρουσάκης, Γιώργος Τσατραφύλλιας, Θοδωρής Κολυδάς.

Ευνοϊκός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται ο καιρός.

Χωρίς αξιόλογα καιρικά προβλήματα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τονίζει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ενώ για «μικρές παραφωνίες» σε ένα πολύ καλό καιρικά τριήμερο, κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι «σε γενικές γραμμές, ο καιρός αναμένεται ευνοϊκός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τόσο για δραστηριότητες στη στεριά όσο και στη θάλασσα», παραθέτοντας και σχετικό χάρτη.

Η ανάρτηση Κολυδά:

«Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΑΠΟ 29-5-2026

Στην ολοκληρωμένη ενημέρωσή μας για την εξέλιξη του καιρού, σας παρουσιάζουμε αρχικά τρεις χάρτες της ανώτερης ατμόσφαιρας στα 500 και 850 hPa, οι οποίοι αποτυπώνουν την κίνηση των αερίων μαζών στις συγκεκριμένες στάθμες και μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν τις καιρικές συνθήκες στη χώρα μας. Από την ανάλυση προκύπτει ότι το κύμα ζέστης που επηρεάζει τη βορειοδυτική Ευρώπη δεν φαίνεται να μας αγγίζει, ενώ στη χώρα μας διατηρείται η αστάθεια, με τοπικές μπόρες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Σε γενικές γραμμές, ο καιρός αναμένεται ευνοϊκός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τόσο για δραστηριότητες στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Παράλληλα, σας παρουσιάζουμε και τις θερμοκρασίες των θαλασσών, ώστε να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στις περιοχές όπου πολλοί θα επιλέξουν να ταξιδέψουν ή να απολαύσουν τις πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις».

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-05-2026

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι - απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 28 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31-05-2026 (ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-06-2026 (ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη βόρεια βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.