Εγκαταλείπουν την Αθήνα οι εκδρομείς για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής (29/05) η έξοδος των εκδρομέων ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνέυματος.

Η λεωφόρος Κηφισού είναι στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα, με τη περισσότερη συμφώρηση να εντοπίζεται κοντά στον Πειραιά.

Στην Αττική οδό σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Παράλληλα, ελαφρώς μικρότερες είναι οι καθυστερήσεις στα διόδια Ελευσίνας.

Η κίνηση στις 17:41

Όπου φύγει φύγει και στα λιμάνια

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα,στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 19 αναχωρήσεις πλοίων, με τον αριθμό των επιβατών να εκτιμάται σύμφωνα με τα πρώτες στοιχεία στους 16.834. Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί 41 δρομολόγια, εκ των οποίων 20 με ταχύπλοα και 21 με συμβατικά πλοία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να ταξιδέψουν 2.506 επιβάτες με τα ταχύπλοα και 3.591 με τα συμβατικά πλοία.

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση και στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου έχουν προγραμματιστεί 12 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμώμενο αριθμό επιβατών 8.708. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα επιπλέον δρομολόγια στη γραμμή Ραφήνα - Μαρμάρι.

Στο λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί 13 αναχωρήσεις πλοίων, με τους επιβάτες να υπολογίζονται σε 4.374.

