Γεμάτα τα λιμάνια. Φεύγουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι εκδρομείς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα αναζητώντας λίγες στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης σε νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς. Ωστόσο, για αρκετές οικογένειες το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, που ξεκινούν σήμερα, κρατώντας μαθητές και γονείς στην πρωτεύουσα.

Ιδιαίτερα αυξημένη παρουσιάζεται από νωρίς το πρωί η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, με τις πληρότητες των πλοίων προς τις Κυκλάδες να φτάνουν ακόμη και το 90%. Στην πύλη Ε7 επικράτησε έντονη κινητικότητα ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές αναχωρήσεις πλοίων προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με στελέχη του Λιμενικού Σώματος και εκπροσώπους ακτοπλοϊκών εταιρειών, η επιβατική κίνηση κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα περισσότερα δρομολόγια να αναχωρούν σχεδόν πλήρη. Παράλληλα, οι λιμενικές αρχές και η αστυνομία βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποφυγή προβλημάτων στους γύρω δρόμους.

Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται στο λιμάνι τουλάχιστον 15 έως 20 λεπτά πριν από την αναχώρηση των πλοίων τους, καθώς όσο περνούν οι ώρες η κίνηση γίνεται ολοένα και πιο πυκνή. Μέχρι το πρωί είχαν προγραμματιστεί αρκετά δρομολόγια προς Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ η μεγαλύτερη έξοδος αναμένεται το απόγευμα, όταν θα αναχωρήσουν και όσοι εργάζονται έως το μεσημέρι.

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ

Την ίδια ώρα, αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας εφαρμόζει η Ελληνική Αστυνομία σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Ο σχεδιασμός της ΕΛΑΣ περιλαμβάνει εντατικούς ελέγχους στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, αυξημένη παρουσία αστυνομικών σε λιμάνια, αεροδρόμια και σταθμούς, καθώς και ειδικές δράσεις τροχονομικών ελέγχων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε παραβάσεις όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, καθώς και οι επικίνδυνες προσπεράσεις.

Παράλληλα, σε ισχύ τίθεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των εκδρομέων και να περιοριστεί η πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, ώστε το φετινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος να κυλήσει με ασφάλεια για όλους.