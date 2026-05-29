Ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης βρέθηκε στην ηγεσία του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα από το 2019 έως το 2026

Από την 1η Ιουνίου 2026, ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης ολοκληρώνει τη θητεία του ως επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, λόγω συνταξιοδότησης, έπειτα από πολυετή πορεία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τη δημόσια διοίκηση. Μέχρι την τοποθέτηση νέου επικεφαλής, την ευθύνη για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του Γραφείου αναλαμβάνει ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Φίλιππος Καμάρης.

Ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης βρέθηκε στην ηγεσία του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα από το 2019 έως το 2026, ενώ είχε προηγουμένως διατελέσει υπεύθυνος Τύπου του Γραφείου κατά την περίοδο 2011-2019. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, συντόνισε μεταξύ άλλων τη θεσμική προεκλογική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019.

Η επαγγελματική του διαδρομή συνδέθηκε στενά με την ευρωπαϊκή πολιτική και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών. Στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάστηκε σε τομείς όπως η οικονομική πολιτική, η διεύρυνση της ΕΕ, οι ευρωπαϊκές σύνοδοι κορυφής και οι εξωτερικές υποθέσεις. Μεταξύ άλλων, υπηρέτησε στο Ecofin την περίοδο της δημιουργίας του ευρώ (1994-1998), συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1998-2003), ενώ το 2011 ασχολήθηκε με ζητήματα της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, κατά την περίοδο της λεγόμενης «Αραβικής Άνοιξης».

Στην Ελλάδα, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας από το 2006 έως το 2009, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης την περίοδο 2004-2006. Είναι διδάκτορας Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Reading στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Την προσωρινή ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου αναλαμβάνει ο Φίλιππος Καμάρης, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα από τον Φεβρουάριο του 2019. Αρχικά ανέλαβε καθήκοντα Υπεύθυνου Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, ενώ σήμερα κατέχει τη θέση του Υπεύθυνου Δημοσίων Σχέσεων.