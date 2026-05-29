Η απόκτηση ελληνικού IBAN αναμένεται να αποτελέσει κομβικό βήμα για την περαιτέρω διείσδυση της εταιρείας στην ελληνική τραπεζική αγορά.

Στην τελική ευθεία για την απόκτηση ελληνικού IBAN βρίσκεται η Revolut στην ελληνική αγορά, έχοντας πλέον ξεπεράσει το ορόσημο των 2 εκατομμυρίων πελατών. Η εξέλιξη αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στην 11η θέση μεταξύ των μεγαλύτερων αγορών της εταιρείας παγκοσμίως, με βάση τον αριθμό ιδιωτών πελατών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη της fintech στη χώρα.

Σύμφωνα με τον Operations Manager της Revolut Greece, Βασίλη Αμερανή, η απόκτηση ελληνικού IBAN αναμένεται να αποτελέσει κομβικό βήμα για την περαιτέρω διείσδυση της εταιρείας στην ελληνική τραπεζική αγορά. Όπως σημειώνει, θα επιτρέψει στη Revolut να εδραιωθεί ως επιλογή για λογαριασμούς μισθοδοσίας, ενώ παράλληλα θα διευρύνει το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει στους Έλληνες πελάτες της.

Η εταιρεία διαθέτει ήδη γραφείο αντιπροσωπείας στην Ελλάδα και εκτιμά ότι ο συνδυασμός τοπικής παρουσίας και ελληνικού IBAN θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη τόσο των εργοδοτών όσο και των καταναλωτών. Παράλληλα, θα διευκολύνει τη συμμόρφωση με απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας, όπως η κάλυψη του αφορολογήτου μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

«Στόχος μας είναι να γίνουμε η κύρια τράπεζα για τους πελάτες μας, όχι μόνο για συναλλαγές ή τη μισθοδοσία τους, αλλά και για ένα ευρύτερο φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών», αναφέρει ο κ. Αμερανής, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα επενδυτικά και αποταμιευτικά προϊόντα που διαθέτει η πλατφόρμα, όπως τα «Ευέλικτα Κεφάλαια».

Σήμερα, περισσότερο από το 18% του ελληνικού πληθυσμού χρησιμοποιεί τη Revolut, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη διείσδυση της εταιρείας διεθνώς. Όπως αναφέρει η εταιρεία, η επίδοση αυτή αναδεικνύει τη χώρα ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και στρατηγικά σημαντικότερες αγορές της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο επικεφαλής ανάπτυξης της Revolut για τη Νότια Ευρώπη, Ιγνάσιο Ζουνζουνέγκι, υπογραμμίζει ότι η εταιρεία φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες τραπεζικές επιλογές στην Ελλάδα, επενδύοντας σε τοπικά προϊόντα, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.

Μόνο μέσα στο 2025, η Revolut προσέλκυσε περισσότερους από 400.000 νέους ιδιώτες πελάτες στην Ελλάδα, με τη συνολική πελατειακή της βάση να αυξάνεται κατά περισσότερο από 30%. Παράλληλα, η χρήση της πλατφόρμας ενισχύθηκε σημαντικά, αποτυπώνοντας τη μετάβαση της εταιρείας από εργαλείο ταξιδιωτικών συναλλαγών σε βασική εφαρμογή καθημερινής οικονομικής διαχείρισης.

Ενδεικτικό της τάσης αυτής είναι το γεγονός ότι το 68% των πληρωμών με κάρτα που πραγματοποιούνται μέσω της Revolut αφορά πλέον συναλλαγές εντός Ελλάδας. Το σύνολο των συναλλαγών με κάρτα αυξήθηκε σχεδόν κατά 50% σε ετήσια βάση το 2025, ενώ η εφαρμογή παρέμεινε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η δημοφιλέστερη χρηματοοικονομική εφαρμογή σε λήψεις στη χώρα.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η ανάπτυξη στον επιχειρηματικό τομέα. Οι πελάτες της υπηρεσίας Revolut Business αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 40%, ενώ οι εταιρικές καταθέσεις κατέγραψαν άνοδο 60%, αντανακλώντας τη διευρυνόμενη αποδοχή της πλατφόρμας από ελληνικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Ανοδική πορεία καταγράφηκε και στις επενδυτικές υπηρεσίες της εταιρείας. Ο αριθμός των επενδυτών αυξήθηκε σχεδόν κατά 60%, ενώ ο συνολικός όγκος επενδύσεων σημείωσε άνοδο άνω του 130%. Σήμερα, περισσότεροι από 320 εκατ. ευρώ έχουν τοποθετηθεί από Έλληνες χρήστες στα «Ευέλικτα Κεφάλαια» της πλατφόρμας.

Την ίδια στιγμή, η Revolut ενισχύει τη συνεργασία της με την ελληνική αγορά μέσα από συμφωνίες με μεγάλες επιχειρήσεις, όπως οι Skroutz, efood, Public και Plaisio. Μέσω της ενσωμάτωσης του Revolut Pay στις ηλεκτρονικές αγορές, η εταιρεία επιδιώκει να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών πληρωμών, ενώ εξετάζει νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα.