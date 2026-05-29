Η Λένα Μαντά μίλησε στην Σταματίνα Τσιμτσιλή για την ψυχολογία της ύστερα από την απώλεια του συζύγου της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου, η Λένα Μαντά, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτισλή.

Η γνωστή συγγραφέας κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στον σύζυγό της που έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου δύο χρόνια, σημειώνοντας ότι φόρεσε τα μαύρα ρούχα, όχι λόγω παραδόσεων και εθίμων, αλλά λόγω δική της επιθυμίας.

Όπως ανέφερε, το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνει την προσπάθειά της να τα αποχωριστεί.

Μιλώντας για την συναισθηματική της κατάσταση δύο χρόνια μετά από την απώλεια σημείωσε ότι πραγματοποιεί συνεδρίες με ψυχολόγο: «Άπαξ της εβδομάδας και χωρίς να χάνω ούτε συνεδρία. Είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Κλείνουμε δύο χρόνια σε λίγο. Τώρα είμαι στη διαδικασία να βγάλω τα μαύρα, δουλεύουμε αυτό με την ψυχολόγο, δεν είναι πολύ εύκολο».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, εστίασε στην επιλογή της να φορέσει τα μαύρα για δύο χρόνια: «Όταν είναι το μόνο χρώμα που φοράς… Άρχισα να φοράω τώρα κοσμήματα, προετοιμάζομαι ως προς αυτό… Δεν μπορούσα εγώ να φορέσω άλλο χρώμα. Με ξένιζε. Μέχρι και οι νυχτικές μου είναι μαύρες. Μέσα και έξω από το σπίτι. Δεν τα φοράω δηλαδή για το θεαθήναι. Το τί θα πει ο κόσμος επειδή μένω στο χωριό. Η δική μου η ψυχή τι έλεγε. Από ένα σημείο και μετά το μαύρο γίνεται ένα είδος κάστρου και μένεις κολλημένος εκεί!».

Τέλος, μίλησε για την καθημερινότητά της και τις στιγμές που βιώνει έντονα το συναίσθημα της απώλειας: «Πλέον έχουν αραιώσει πάρα πολύ… όταν όμως επανέρχονται οι περίεργες στιγμές είναι πολύ άγριες. Μπορεί να περάσουν και 15 μέρες… Αλλά όταν για ασήμαντη αφορμή, εκεί που δεν το περιμένεις… σου έρχεται μία δυνατή… Τον έχω δει μία φορά στον ύπνο μου».