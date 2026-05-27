Η φωτογραφία της Δανάης Μπάρκα στην αγκαλιά του παππού της.

Με μία συγκινητική ανάρτηση επέστρεψε το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου, η Δανάη Μπάρκα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία της από την παιδική της ηλικία που απεικονίζεται στην αγκαλιά του παππού της, ενώ στη λεζάντα της πρόσθεσε ένα μακροσκελές κείμενο για την απώλειά του.

Όπως εξήγησε έχουν περάσει έντεκα χρόνια από όταν ο παππούς της έφυγε από τη ζωή, ωστόσο κάθε χρόνο τέτοια ημέρα τον θυμάται. Στο κείμενό της ανέφερε ορισμένες από τις πιο έντονες αναμνήσεις της, ενώ στο τέλος «υπογράφει» με το ψευδώνυμο που φαίνεται να της είχε χαρίσει ο παππούς της: «Η ποντίκω σου».

Στο κείμενό της γράφει: «11 χρόνια. Κάθε τέτοια μέρα ξυπνάω με ένα «Αχ και να ήσουν εδώ» και δεν ξέρω πότε θα πάψω να το λέω.

Ναι, μπροστά σε άλλα τραγικά που γίνονται και ακούμε ίσως το να με βαραίνει το φευγιό του παππού μου-που είναι η φυσιολογική ροή των πραγμάτων-ίσως φαντάζει υπερβολή. Όμως ποιος μπορεί να δει το κενό του καθενός μας για να το κρίνει;

Ποιός μπορεί εύκολα να δεχτεί τις πρώτες απώλειες; Ποιός μπορεί να αποχωριστεί τις ρίζες του αναίμακτα; Ποιός μπορεί να κλείσει την πόρτα της παιδικής ηλικίας με ελλείψεις;»

«Ποιός μπορεί να βλέπει την γιαγιά του να μιλάει σε φωτογραφίες και να λέει τα νέα της στον άνθρωπό της;

Μια ζωή θα μιλάω για την αγάπη σου, την φροντίδα σου, τις βόλτες που με έκανες, τις κοπάνες που βοήθησες να κάνω, τα αστεία, τα πειράγματα στη γιαγιά, τις φάρσες, τις καουμπόικες ταινίες, την τυρόπιτα απ τον φούρνο, το στόλισμα του πολύχρωμου κιτς δέντρου μας, τις εκδρομές στα εκκλησάκια.

Φέτος, θα σε ήθελα εδώ περισσότερο από ποτέ!

Αλλά ξέρω ότι είσαι πάντα δίπλα μου κι εύχομαι κάθε μέρα να είμαι ανάμεσα σε πεταλούδες που μου θυμίζουν να κοιτάω ψηλά.

Παππούλη μου, σ’ αγαπάω και σε συζητάω συνέχεια. Η ποντίκω σου».