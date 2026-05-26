«Κλείδωσε» η έλευση της ζέστης όμως για καύσωνα ακόμη είναι νωρίς - Η εκτίμηση Κολυδά για τον καιρό.

Μπορεί η βόρεια και βορειοδυτική Ευρώπη να κινείται σε ρυθμούς καύσωνα με τον καιρό να έχει «τρελαθεί» και τις θερμοκρασίες να έχουν «εκτοξευτεί» σε πρωτοφανή δεδομένα με τον υδράργυρο να δείχνει επίμονα 35αρια, όμως για την Ελλάδα ακόμη το σενάριο έντονης ζέστης αργεί.

Σύμφωνα με την νεότερη πρόγνωση του μετεωρολόγου του STAR Θοδωρή Κολυδά η ζέστη όπως δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα θα κάνει δυναμικά την έλευσή της στη χώρα μας από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου ήτοι από τις 8 έως τις 15 του μήνα. Ειδικότερα όπως σημειώνει το θερμόμετρο εκείνο το διάστημα θα κινηθεί σε ανοδική πορεία με τη θερμοκρασία να κινείται πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Βέβαια όπως επεξηγεί τα «τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν ακραίο επεισόδιο τύπου Βορειοδυτικής Ευρώπης. Η χώρα μας δεν βρίσκεται στο κέντρο ενός ισχυρού και επίμονου αντικυκλωνικού “θόλου θερμότητας”, αλλά περισσότερο στα όρια της θερμής ζώνης. Επομένως, μιλάμε για ζέστη, πιθανόν αισθητή σε αρκετές περιοχές, αλλά όχι για συνθήκες ανάλογες με εκείνες που προκάλεσαν τα ρεκόρ θερμοκρασίας σε Αγγλία, Γαλλία και Ιβηρική».

Παράλληλα σημειώνει ότι «μπορούμε να μιλήσουμε για ζέστη στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου. Η Ελλάδα επηρεάζει περιφερειακά και όχι ως πυρήνας του θερμού επεισοδίου δεδομένου ότι το κέντρο της ισχυρότερης θερμής ανωμαλίας παραμένει δυτικότερα προς Ιβηρική, Γαλλία, Ιταλία και Κεντρική Ευρώπη.».

Σε κάθε περίπτωση η πρώτη εβδομάδα του Ιούνη σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του STAR ο υδράργυρος θα κινείται σταθερά στους 30 βαθμούς με την υποσημειώση ότι «τα 30αρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα επανέλθουν κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο για την εποχή»

