Ξεκίνησαν χθες το απόγευμα οι πληρωμές των συντάξεων Ιουνίου.

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 θα γίνει η δεύτερη πληρωμή των συντάξεων Ιουνίου, με τα χρήματα να εμφανίζονται στα ATM από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας (Τετάρτη).

Συγκεκριμένα πληρώνονται:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων: ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)

Οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου

Μία εβδομάδα μας χωρίζει από τις πληρωμές του ΟΠΕΚΑ, καθώς παραδοσιακά πληρώνονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.