Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 θα γίνει η δεύτερη πληρωμή των συντάξεων Ιουνίου, με τα χρήματα να εμφανίζονται στα ATM από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας (Τετάρτη).
Συγκεκριμένα πληρώνονται:
- Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων: ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)
- Οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
- Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου
Μία εβδομάδα μας χωρίζει από τις πληρωμές του ΟΠΕΚΑ, καθώς παραδοσιακά πληρώνονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.