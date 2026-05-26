Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Τρίτη 25 Μαΐου: Ανεβαίνει ο υδράργυρος, επιμένουν οι βροχές.

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα Τρίτη ο καιρός, με εξαίρεση τα ηπειρωτικά, όπου αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τα βόρεια ορεινά, όπου θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Σύμφωνα πάντα με την ΕΜΥ, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.