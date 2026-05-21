Για σήμερα Πέμπτη αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι.
Η ΕΜΥ προειδοποιεί, παράλληλα, για μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει:
- στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και
- στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.