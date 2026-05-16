Στην Ήπειρο, καθώς και στη δυτική και κεντρική Μακεδονία πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές «βλέπει» για σήμερα Σάββατο η ΕΜΥ στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ από το απόγευμα αναμένονται φαινόμενα και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο .

Πιο αναλυτικά, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη Μακεδονία - που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές - και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Για ακόμη μία μέρα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια (περιοχές Πελοποννήσου, Κυκλάδων και Κρήτης).

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς -βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.