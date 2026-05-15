Δείτε πώς θα κινηθούν οχήματα και λεωφορεία στον Άγιο Δημήτριο την Κυριακή 17/05.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής της μεγάλης αθλητικής εκδήλωσης «Ειρηνοδρομία 2026» αναμένεται να πραγματοποιηθούν στον δήμο Αγίου Δημητρίου την Κυριακή 17 Μαΐου.

Αναφορικά με την κίνηση των οχημάτων, η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως από τις 06:30 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ. σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες της πόλης. Συγκεκριμένα, οι δρόμοι που θα παραμείνουν κλειστοί είναι:

Η Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου στο τμήμα από την οδό Θάλειας έως την οδό Άρτης,

Η οδός Στρ. Παπάγου από τη Χρυσοστόμου Σμύρνης έως τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Η οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης από τη Στρατάρχου Παπάγου έως τη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου.

Η Οδός Πολυτεχνείου και Άρτης, από τη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Βεργίνας, καθώς και στην ίδια την οδό Βεργίνας μεταξύ των οδών Αγωνιστών Πολυτεχνείου και Άρτης.

Προσωρινή τροποποίηση διαδρομής λεωφορειακών γραμμών

Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ αποφάσισε τη μερική προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής συγκεκριμένων λεωφορειακών γραμμών από τις 07:30 π.μ. και για όσο διάστημα διαρκέσει η εκδήλωση. Οι τροποποιήσεις αφορούν στις γραμμές: 112, 141, 217, 219, 229, και 816

Η γραμμή 112, με κατεύθυνση προς τον σταθμό Μετρό «Δάφνη», θα ακολουθεί εναλλακτική διαδρομή μέσω των οδών Αγίου Βασιλείου, Λεωφόρου Βουλιαγμένης, Εθνικής Αντιστάσεως, Τριπόλεως και Αλεξάνδρου Παπαναστασίου.

Η γραμμή 141 θα τροποποιηθεί αντίστοιχα, διερχόμενη από τη Λεωφόρο Καλαμακίου, τη Θεομήτορος, τη Λεωφόρο Ιωνίας, την Ησιόδου και τη Δωδεκανήσου, καταλήγοντας στον σταθμό Δάφνης μέσω της Λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Για τις λεωφορειακές γραμμές 217 και 229 προβλέπεται αναστροφή στο τέρμα της γραμμής 126, ενώ οι γραμμές 219 και 816 θα πραγματοποιούν αναστροφή στην περιοχή του Ασυρμάτου. Επισημαίνεται ότι οι στάσεις των λεωφορείων κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων θα πραγματοποιούνται στις ήδη υπάρχουσες στάσεις των εναλλακτικών διαδρομών.

Ο Δήμος ζητά την κατανόηση των κατοίκων και των επισκεπτών για την προσωρινή αναστάτωση και τους καλεί να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και των εποπτών των συγκοινωνιών για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.