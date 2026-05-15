Οι αποστολές της άσκησης εκτελέσθηκαν σε όλο το FIR Αθηνών.

Περισσότερα από 50 μαχητικά και ελικόπτερα από ευρωπαϊκές και συμμαχικές χώρες συμμετείχαν σε σύνθετες αεροπορικές αποστολές, που προσομοίωσαν πραγματικές συνθήκες σύγχρονου πολέμου, με σενάρια αεροπορικής υπεροχής, προσβολών στόχων, αναχαιτίσεων και καταστολής εχθρικής αεράμυνας.

Στην άσκηση «NATO TIGER MEET 2026» συμμετείχαν δυνάμεις από την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχία, ενώ Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ινδία και Ολλανδία.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέσθηκαν «σύνθετες αεροπορικές αποστολές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα σεναρίων του σύγχρονου αεροπορικού πολέμου, όπως αμυντικές/επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον αεροπορικής ισχύος, αποστολές αεροπορικής απομόνωσης, δυναμικής στοχοποίησης, στοχοποίησης χρονικά ευαίσθητων στόχων, επιχειρήσεις καταστολής – καταστροφής της εχθρικής αεράμυνας, επιχειρήσεις αεροπορικών δυνάμεων επ’ ωφελείας χερσαίων – θαλάσσιων επιχειρήσεων, καθώς και αποστολές παρεμβολών».

Ουσιαστικά οι ασκήσεις ήταν μία προσομοίωση πολέμου με τη Ρωσία καθώς περιλάμβανε σενάρια που αντιστοιχούν στις τακτικές και τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιεί η Μόσχα στον πόλεμο στην Ουκρανία (S-400, Su-35, βαλλιστικοί πύραυλοι και εκτεταμένος ηλεκτρονικός πόλεμος).

Εξάλλου, η επιλογή της τοποθεσίας στον Άραξο δεν ήταν τυχαία, καθώς η Δυτική Ελλάδα προσφέρει εναέριο χώρο που επιτρέπει ρεαλιστική εκπαίδευση σε περιβάλλοντα της Ανατολικής Μεσογείου.

