Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας είχαν διαπράξει ένοπλη ληστεία στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η ΔΑΟΕ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (14/05), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, 3 αλλοδαποί, ηλικίας 43, 32 και 31 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης-συμμορίας, σε συνδυασμό με ληστεία κατά συναυτουργία, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, απόδραση κρατουμένου, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί αλλοδαπών, καθώς και πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψη

Ειδικότερα, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, εντοπίστηκε ο 43χρονος, ο οποίος είχε δραπετεύσει από το 2022 από το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, να εξέρχεται από οικοδομή σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον ελέγξουν αντιστάθηκε σθεναρά με γροθιές και λακτίσματα, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Ακολούθως, εντοπίστηκε ο 32χρονος να εξέρχεται από το ίδιο κτίριο, ο οποίος επίσης αντιστάθηκε στον έλεγχο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Κατά τη σύλληψή του μάλιστα, προσκόμισε ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο όπως διαπιστώθηκε έφερε πλαστές σφραγίδες εισόδου- εξόδου.

Από την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι δυο κατηγορούμενοι διέμεναν σε συγκοινωνούντα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (airbnb), μαζί με 31χρονο συνεργό τους, ο οποίος εντοπίστηκε να κρύβεται εντός παρακείμενης εγκαταλελειμμένης διώροφης μονοκατοικίας στην ίδια περιοχή.

Όπως προέκυψε, οι τρεις κατηγορούμενοι από κοινού με τουλάχιστον ένα ακόμη άγνωστο άτομο, τουλάχιστον από τις 11-05-2026 έως τις 14-05-2026, συγκρότησαν δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, με σκοπό την κατ’ επάγγελμα, με την ίδια ή διαφορετική σύνθεση, τέλεση ληστειών με χρήση όπλου, καθώς και άλλων αξιόποινων πράξεων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με στόχο την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της Δευτέρας 11 Μαΐου 2026, οι κατηγορούμενοι μετέβησαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε μονοκατοικία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου αφού αναρριχήθηκαν στον πρώτο όροφο και παραβίασαν την μπαλκονόπορτα του υπνοδωματίου εισήλθαν στο εσωτερικό της οικίας.

Εκεί, με την απειλή χρήσης όπλων που έφεραν οι δυο εκ των κατηγορουμένων και με την άσκηση σωματικής βίας σε βάρος του ιδιοκτήτη, απέσπασαν από την κατοχή του ρολόι χειρός, ενώ παράλληλα αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 1.800 ευρώ. Στη συνέχεια, οδήγησαν τον ιδιοκτήτη και την σύζυγό του σε χώρο υπνοδωματίου στο ισόγειο της οικίας και τους κλείδωσαν στο εσωτερικό του.

Από τις σωματικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και από τις έρευνες σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι κρότου, με γεμιστήρα κενού φυσιγγίων με δυνατότητα εκτόξευσης φωτοβολίδων,

σάκος χειρός, που περιείχε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, διάφορα είδη ρουχισμού και δελτίο ταυτότητας,

2 κινητά τηλέφωνα,

κάρτα sim,

4 ρολόγια χειρός και χρυσίζον δαχτυλίδι, τα οποία αναγνωρίστηκαν ως αντικείμενα προερχόμενα από την ανωτέρω ληστεία,

τσαντάκι μέσης, το οποίο περιείχε συσκευή κινητής τηλεφωνίας,

3 γάντια εργασίας χειρός,

2 μάσκες προστασίας προσώπου με βαλβίδα,

3 μεταλλικά κατσαβίδια χειρός,

2 προστατευτικά κράνη κεφαλής μοτοσικλετιστή,

διάφορα είδη ρουχισμού,

άδεια κυκλοφορίας,

φωτοαντίγραφο διαβατηρίου,

πολυασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου,

2 κλειδιά οχήματος και

το χρηματικό ποσό των 450 ευρώ.

Παράλληλα, κατασχέθηκε δίκυκλη μοτοσικλέτα, τα κλειδιά και η άδεια κυκλοφορίας της οποίας βρέθηκαν σε ένα εκ των διαμερισμάτων, με σκοπό τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής της στις υπό έρευνα ή σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Επισημαίνεται ότι, σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική Απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας για απόδραση κρατουμένου, η οποία έλαβε χώρα στη Λάρισα την 02/04/2022, ενώ σε βάρος των άλλων δυο κατηγορουμένων εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου και παραμονής στη Χώρα.

Επισημαίνεται ότι, ο 43χρονος και ο 32χρονος έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.