Ο 17χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Χειροπέδες σε έναν 17χρονο πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να παρέλαβε και να μετέφερε με ηλεκτρικό πατίνι δύο παράτυπους μετανάστες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον ανήλικο τα ξημερώματα της Πέμπτης (14/05) στην περιοχή της Άνω Πόλης. Βλέποντας τα τρία άτομα να επιβαίνουν στο πατίνι, έκαναν σήμα προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.

Στη θέα των αστυνομικών, ο 17χρονος, επιχείρησε να διαφύγει, πετώντας μάλιστα και έναν αναδιπλούμενο σουγιά. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί τον εγκλώβισαν και τον συνέλαβαν. Μαζί με τον ανήλικο στο πατίνι βρισκόντουσαν δύο μετανάστες οι οποίοι είχαν εισέλθει στη χώρα παράνομα, με τον 17χρονο να τους μεταφέρει από διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης σε άλλο σημείο της πόλης.

Ο 17χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη και τον παρέπεμψε σε ανακριτή για να απολογηθεί.

