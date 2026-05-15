Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ ως έναν από τους «αρχιτέκτονες» της επίθεσης υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε πλήγμα με στόχο τον ανώτατο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς, σύμφωνα με κοινή δήλωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατζ.

Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ ως έναν από τους «αρχιτέκτονες» της επίθεσης υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Νετανιάχου και Κατζ κατηγόρησαν επίσης τον αλ-Χαντάντ ότι αρνήθηκε «να εφαρμόσει τη συμφωνία με επικεφαλής τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας».

{https://x.com/visegrad24/status/2055349517034098872}

{https://x.com/IsraelWarRoom/status/2055339024621908483}

Ο αλ-Χαντάντ, γνωστός ως το «Φάντασμα του αλ-Κασάμ» θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στη Χαμάς κυρίως λόγο του χαμηλού προφίλ που διατηρεί. Είναι επικεφαλής των Ταξιαρχιών Ιζ αλ-Ντιν αλ-Κασάμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι οι αρχικές ενδείξεις είναι ότι η δολοφονία του αλ-Χαντάντ ήταν επιτυχής. Η Χαμάς μέχρι στιγμής δνε ε΄χει επιβεβαιώσει τον θάνατό του.

{https://x.com/clashreport/status/2055337612479496199}