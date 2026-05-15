Την Τετάρτη 20/5 δεν θα μεταδοθεί επεισόδιο «Σούπερ Ηρώων» λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα.

Αυτή την εβδομάδα στους «Σούπερ Ήρωες» θα βρεις το πάρτι που δεν πρέπει να χάσεις!

Δευτέρα 18 Μαΐου – Επεισόδιο 19

Ο Σπύρος ανακοινώνει στον Ζαχαρία ότι ζήτησε από μόνος του να μεταφερθεί σε άλλο υποκατάστημα και η σχέση τους... περνάει κρίση.

Την ίδια στιγμή, αναστάτωση επικρατεί στο μανάβικο όταν ο Αντώνης δέχεται μια ξαφνική επίσκεψη από τη μία και μοναδική πρώην κοπέλα του.

Στο χασάπικο, ο Μάριο κάνει ακόμα μια έκπληξη στη Χαριστέλλα και -για κακή της τύχη!- θέλει να δουν τη σχέση τους πιο σοβαρά.

Παράλληλα, στα ταμεία η Έφη και η Σταυρούλα έχουν καινούρια αποστολή. Να αναγνωρίσουν τον σύμβουλο που στέλνουν κρυφά από τα κεντρικά για να αξιολογήσει το μαγαζί.

Guest: Κώστας Καζάκας, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Μαριαλένα Ηλία

Τρίτη 19 Μαΐου – Επεισόδιο 20

Σάββατο στο ΣΟΥΠΕΡ και η Έφη προετοιμάζει με υπέρμετρο ενθουσιασμό ένα αποχαιρετιστήριο πάρτυ για τον Σπύρο. Ταυτόχρονα, ο Αντώνης προσπαθεί να ανακαλύψει το μυστήριο παρελθόν της Ρένας με τον Σουηδό σύμβουλο, Μάγκνους... Η Χαριστέλλα προσπαθεί να χωρίσει το αγόρι της... Ο Ζαχαρίας προσπαθεί να ελέγξει κάθε κίνηση της Σταυρούλας μες στον πανικό του να κάνουν παιδί...

Ο Δημήτρης προσπαθεί να κρύψει το πάρτι από τη Μπέτυ, που έχει έρθει ακόμα μια φορά για να τους επιπλήξει... Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εμφανίζεται στο μαγαζί και ο Γιάννης Κότσιρας. Φυσικά, η βραδιά προβλέπεται γεμάτη εκπλήξεις.

Guest: Γιάννης Τσιμιτσέλης, Ράνια Σχίζα, Γιάννης Κότσιρας, Κώστας Καζάκας

