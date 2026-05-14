Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή η δεύτερη ανήλικη που έπεσε στο κενό μαζί με την φίλη της από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη.

Ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο, η τραγωδία με τα ανήλικα κορίτσια στην Ηλιούπολη. Όπως έγινε γνωστό, το βράδυ της Πέμπτης, και η δεύτερη 17χρονη είναι νεκρή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του ΚΑΤ: «Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 20 γιατροί έδωσαν αγώνα να κρατήσουν στη ζωή το παιδί. Μάλιστα υπήρχαν για σήμερα σκέψεις να υποβληθεί σε νευροχειρουργική επέμβαση, όμως, δεν έγινε λόγω της αιμοδυναμικής αστάθειάς της.

Πώς έγινε η τραγωδία

Την Τρίτη 12 Μαΐου, περίπου στις 12 το πρωί, δύο 17χρονα κορίτσια πήδηξαν στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι δύο ανήλικες, γεννημένες το 2009, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, που διέμενε η μία, κλειδώσαν την πόρτα που οδηγεί στον χώρο της ταράτσας και έπεσαν μαζί στο κενό από μεγάλο ύψος.

Η μία υπέκυψε στα τραύματά της και έχασε ακαριαία τη ζωή της. Η δεύτερη ανήλικη μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας. Η ανήλικη έφερε βαρύτατα τραύματα από την πτώση και εισήχθη στη Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών.

Οι αστυνομικές Αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, συλλέγοντας καταθέσεις από κατοίκους και άτομα του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος των κοριτσιών.

Οι γονείς της 17χρονης που πέθανε ακαριαία, αντί στεφάνων, κάλεσε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της κόρης μέσω δωρεάς προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ώστε, το φως και η μνήμη της να συνεχίσουν να αγγίζουν παιδιά που έχουν ανάγκη από φροντίδα, προστασία και ελπίδα. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του οργανισμού, με απαραίτητη αναγραφή του κωδικού «Κ25202» και του ονόματος του δωρητή στην αιτιολογία κατάθεσης.

Το σημείωμα της 17χρονης που πέθανε σήμερα

Το σημείωμα ήταν γραμμένο σε σχολικό τετράδιο με μαύρο στυλό και αποτυπώνει την έντονα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση της ανήλικης, καθώς και τον φόβο και την αμφιβολία που ένιωθε για τις επικείμενες Πανελλήνιες εξετάσεις. Καταγράφει τον φόβο και τους ενδοιασμούς ότι δεν θα καταφέρει να αποδώσει καλά στις εξετάσεις και ότι αυτό θα επηρεάσει καθοριστικά την επαγγελματική και προσωπική της πορεία.

Όπως έχει γίνει γνωστό, στο σημείωμα αναγραφόταν «Μαμά, μπαμπά, αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα...». Μάλιστα, η 17χρονη περιγράφει με σκοτεινά λόγια και εκφράζει με πεσιμισμό την ψυχοσυναισθηματική της κατάσταση, δηλώνοντας ιδιαιτέρως απογοητευμένη για όσα βιώνει. Παράλληλα, εκφράζει απογοήτευση και δυσαρέσκεια για τις Πανελλήνιες. Στο σημείωμα φέρεται να αναφέρει ότι βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, εκφράζοντας φόβο και ανασφάλεια σχετικά με την απόδοσή της στις εξετάσεις, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «φοβάται ότι δεν θα τα πάει καλά».

«Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα». Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται από την αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας για το τι ακριβώς προηγήθηκε του τραγικού συμβάντος.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Οι γονείς της 16χρονης Μελίνας, που τόσο πρόωρα έχασε τη ζωή της στην Ηλιούπολη, επιθυμούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά. Αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει στη μνήμη της Μελίνας δωρεά προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα. Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Δικαιούχος "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Στην αιτιολογία κατάθεσης σημειώνετε τον κωδικό Κ25202 και όνομα δωρητή.

ALPHA BANK | 441-00-2101-062962 | GR4201404410441002101062962 (BIC) CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 116/296076-12 | GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5233-003309-251 | GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA

EUROBANK- ERGASIAS | 0026-0201-91-0100432797 | GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA

ΑΤΤΙΚΗΣ | 46 464 401 | GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA

Παρακαλείσθε μετά την πραγματοποίηση της δωρεάς, να ενημερώσετε για αυτή τηλεφωνικά στο 11040 (αστική χρέωση) ή στο 2103306140 ή μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. προκειμένου να σταλεί απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή. Το σημείο έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πραγματοποιούνται λεπτομερείς αυτοψίες και συλλογή στοιχείων από τον χώρο από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Οι καταθέσεις μαρτύρων, το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των κοριτσιών, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία των ερευνών.

