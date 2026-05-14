«Η ψυχική υγεία των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τους ειδικούς είναι κοινή υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Την ανάγκη για ουσιαστική ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία επισημαίνουν με κοινή τους ανακοίνωση η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΕΨΕ) και η Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων – Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος (ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ), μετά την τραγωδία με τη 17χρονη στην Ηλιούπολη. Οι δύο επιστημονικοί φορείς εκφράζουν τη βαθιά οδύνη τους για τον θάνατο της έφηβης, ενώ παράλληλα δηλώνουν τη συμπαράστασή τους στη νεαρή που συνεχίζει να νοσηλεύεται, αλλά και στις οικογένειες και τους οικείους των δύο κοριτσιών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως τέτοια περιστατικά αναδεικνύουν με τον πιο σκληρό τρόπο τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι έφηβοι σε ένα περιβάλλον έντονης κοινωνικής και ψηφιακής πίεσης. Όπως επισημαίνεται, ζητήματα όπως η απομόνωση, ο κυβερνοεκφοβισμός, το αίσθημα αδιεξόδου και η ψυχική επιβάρυνση απαιτούν άμεση και συντονισμένη αντιμετώπιση. Οι ειδικοί ζητούν την έναρξη ενός ουσιαστικού εθνικού διαλόγου για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, με βασικό άξονα τη στήριξη των σχολικών κοινοτήτων. Μεταξύ άλλων, προτείνουν περισσότερες δομές ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην αναγνώριση προειδοποιητικών σημείων, αλλά και ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για νέους ανθρώπους.

Παράλληλα, οι δύο ενώσεις υπογραμμίζουν τη σημασία της υπεύθυνης προβολής τέτοιων περιστατικών από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, προειδοποιώντας ότι η υπερβολική δημοσιότητα και η αναπαραγωγή λεπτομερειών μπορεί να λειτουργήσουν επιβαρυντικά, ιδιαίτερα στις ευάλωτες ηλικίες. Όπως σημειώνουν, η προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων δεν αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των ειδικών, αλλά συνολική ευθύνη της κοινωνίας, της οικογένειας, της εκπαίδευσης και της πολιτείας.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και της Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών & Εφήβων – Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος

