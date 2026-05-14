Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς για να εγκριθεί άμεσα το αίτημά τους για παράλληλη στήριξη.

Ενόψει της προετοιμασίας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027 το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την εγκύκλιο για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή.

Η διαδικασία για την Παράλληλη Στήριξη: Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Για τους μαθητές/τριες Α/θμιας Εκπαίδευσης που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027 από Προνήπιο έως και ΣΤ΄ Δημοτικού (δηλαδή που κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν έως και την Ε΄) η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από τη Πέμπτη 14/05/2026* έως και την Παρασκευή 19/06/2026* (λήξη διδακτικού έτους).

Για τους μαθητές/τριες Β/θμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027 στην Α΄ Γυμνασίου (δηλαδή που κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν στην ΣΤ΄ Δημοτικού) η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από τη Τρίτη 09/06/2026* έως και την Τρίτη 30/06/2026* (λήξη διδακτικού έτους).

Η δεύτερη φάση υποβολής αιτημάτων ορίζεται από την Τρίτη 01/09/2026* έως και τη Τρίτη 20/10/2026* και για τις δύο βαθμίδες (Α/θμια και Β/θμια).Φροντιστήρια μέσης * Κατά τις ημερομηνίες αυτές οι γονείς οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.

Τα αιτήματα που θα υποβληθούν στις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης από τη Πέμπτη 14/05/2026* έως και τη Δευτέρα 25/05/2026 θα διαβιβαστούν με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τη Δευτέρα 25/05/2026. Τα αιτήματα που θα υποβληθούν στις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης μετά τις 25/05/2026 και έως Παρασκευή 19/06/2026 θα διαβιβαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την Παρασκευή 19/06/2026. Τα αιτήματα που θα υποβληθούν στις σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης θα διαβιβαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την Τρίτη 30/06/2026.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για την στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Για τους μαθητές/τριες Α/θμιας Εκπαίδευσης που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027 από Προνήπιο έως και ΣΤ΄ Δημοτικού (δηλαδή που κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν έως και την Ε΄) η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από την Πέμπτη 14/05/2026* έως και την Παρασκευή 19/06/2026* (λήξη διδακτικού έτους). Για τους μαθητές/τριες Β/θμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027 στην Α΄ Γυμνασίου (δηλαδή που κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν στην ΣΤ΄ Δημοτικού) η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από την Τρίτη 09/06/2026* έως και τη Τρίτη 30/06/2026* (λήξη διδακτικού έτους).

Η δεύτερη φάση υποβολής αιτημάτων ξεκινά από την Τρίτη 01/09/2026* και για τις δύο βαθμίδες (Α/θμια και Β/θμια).Εκπαίδευση ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Τα αιτήματα που θα υποβληθούν στις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης από την Πέμπτη 14/05/2026 έως και τη Δευτέρα 25/05/2026 θα διαβιβαστούν με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τη Δευτέρα 25/05/2026. Τα αιτήματα που θα υποβληθούν στις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης μετά τις 25/05/2026 και έως 19/06/2026 θα διαβιβαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την Παρασκευή 19/06/2026. Τα αιτήματα που θα υποβληθούν στις σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης θα διαβιβαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την Τρίτη 30/06/2026.

Για τους σχολικούς νοσηλευτές

Για τους μαθητές/τριες Α/θμιας Εκπαίδευσης που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027 από Προνήπιο έως και ΣΤ΄ Δημοτικού (δηλαδή που κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν έως και την Ε΄) η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από την Πέμπτη 14/05/2026* έως και την Παρασκευή 19/06/2026* (λήξη διδακτικού έτους).

Για τους μαθητές/τριες Β/θμιας Εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027 στην Α΄ Γυμνασίου (δηλαδή που κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν στην ΣΤ΄ Δημοτικού) η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από την Τρίτη 09/06/2026 έως και την Τρίτη 30/06/2026 (λήξη διδακτικού έτους).

Η δεύτερη φάση υποβολής αιτημάτων ξεκινά από τη Τρίτη 01/09/2026* και για τις δύο βαθμίδες (Α/θμια και Β/θμια).Εκπαιδευτικές πηγές * Κατά τις ημερομηνίες αυτές οι γονείς οφείλουν να έχουν καταθέσει το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το πέρας των ημερομηνιών αυτών δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό ακόμα και αν αυτό έχει εκδοθεί εμπρόθεσμα.

}