Η επένδυση της Metlen αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης απέναντι σε εξωγενείς διαταραχές και εμπορικούς περιορισμούς

Το «πράσινο φως» για μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές επενδύσεις στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών έδωσε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. Πρόκειται για την επένδυση της Metlen, συνολικού ύψους 340 εκατ. ευρώ, που αφορά την παραγωγή γαλλίου στην Ελλάδα, ενισχύοντας καθοριστικά τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, το έργο χαρακτηρίζεται εμβληματικής σημασίας, καθώς δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να καλύψει το σύνολο των ευρωπαϊκών αναγκών σε γάλλιο, μία κρίσιμη πρώτη ύλη με κομβικό ρόλο στις τεχνολογίες αιχμής. Το γάλλιο αξιοποιείται στην παραγωγή ημιαγωγών, σε αμυντικά συστήματα, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και σε σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα, γεγονός που καθιστά την εξασφάλιση επαρκούς παραγωγής στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Η επένδυση αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης απέναντι σε εξωγενείς διαταραχές και εμπορικούς περιορισμούς, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών.

Σε εθνικό επίπεδο, το έργο ενισχύει την ελληνική βιομηχανική βάση και δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αποτελεί, μάλιστα, την πρώτη επένδυση που εγκρίνεται για ενίσχυση μέσω του καθεστώτος CISAF 6.1, το οποίο έλαβε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Φεβρουάριο του 2025.

Παράλληλα, μέσω της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, το υπουργείο Ανάπτυξης εξασφάλισε σημαντική χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Συνολικά, η επένδυση θα λάβει ενισχύσεις ύψους 118 εκατ. ευρώ, μέσω επιχορηγήσεων και φοροαπαλλαγών.