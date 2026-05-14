Αδειάζει η κλεψύδρα και ο Σωκράτης Φάμελλος καλείται να λάβει μια ιστορική απόφαση: Με τον Τσίπρα ή με μικρό ΣΥΡΙΖΑ; Πώς θα δοθεί η μάχη των εκλογών; Θα «διαπραγματευτεί» με τον πρώην πρωθυπουργό ή θα επιλέξει να παίξει «κορόνα γράμματα» ποιος θα ηγηθεί της αντιπολίτευσης απέναντι στον Μητσοτάκη;

Το δίλημμα για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι αδυσώπητο. Ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργεί δυναμική δεύτερου κόμματος πριν καν ανακοινώσει επισήμως την ίδρυσή του. «Σαρώνει» ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος του χώρου που κατείχε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και διεισδύει σε όλα τα ακροατήρια του προοδευτικού χώρου. Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, αν επιλέξει αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές με κάποιες προσωπικότητες του χώρου να συνεργάζονται μαζί του, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα διεκδικήσει την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση έχοντας ως πραγματικό στόχο τον πρώην πρωθυπουργό. Είναι δε εντυπωσιακό πως διαφωνία επί των πολιτικών δεν έχει προκύψει, η διαφωνία περιορίζεται στον τρόπο οργάνωσης του κόμματος και για να είμαστε σοβαροί με τι πιθανότητες έχει ο καθένας -και με τι όρους- να ενταχθεί σε αυτό.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, αν ο ΣΥΡΙΖΑ συμπαραταχθεί με τον Αλ. Τσίπρα, θα περάσει στην ιστορία ως το πρόσωπο εκείνο που συνέβαλε στην ανασύνθεση του χώρου παρότι θα θυσιάσει το αξίωμα του προέδρου που σήμερα διαθέτει. Αν επιλέξει την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ θα κινδυνεύσει πέρα από την υστεροφημία του και την ίδια του τη θέση καθώς η πλειοψηφία της Κουμουνδούρου θα αποχωρήσει προς το κόμμα Τσίπρα και μεταξύ όσων παραμείνουν ο Παύλος Πολάκης θα έχει τη δυνατότητα να «αρπάξει» την προεδρία.

Ο Σ. Φάμελλος δεν μπορεί παρά την κρίσιμη αυτή απόφαση να την λάβει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση πριν ιδρυθεί το κόμμα Τσίπρα καθώς τότε, αν δεν προηγηθεί η ύπαρξη κάποιου σχεδίου, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα φύγουν κατά μόνας στον Τσίπρα και το ειδικό βάρος της ηγεσίας της Κουμουνδούρου θα μειωθεί.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τις αμέσως επόμενες μέρες θα συνταχθεί είτε με τον Αλέξη Τσίπρα και όσους τον στηρίζουν εντός της Κουμουνδούρου κόντρα στος Π. Πολάκη, Νίκο Παππά και άλλους ή θα συνταχθεί με τον Π. Πολάκη, Ν. Παππά και άλλους κόντρα στον Τσίπρα και την πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.