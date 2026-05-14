Φαίνεται ότι η επιτυχία της εκδήλωσης στο Χαλάνδρι, άνοιξε για τα καλά την «όρεξη» στο «στρατηγείο» του Αλέξη Τσίπρα. Την Τετάρτη, από τη λεωφόρο Αμαλίας πέρασε κόσμος και κοσμάκης, συμμετέχοντες σε πολλαπλές συσκέψεις, που πραγματοποιήθηκαν για τον προγραμματισμό του επόμενου διαστήματος.

Είναι, σχεδόν, βέβαιο πως ο πρώην πρωθυπουργός θα λάβει ξανά μέρος σε εκδήλωση, που θα πραγματοποιήσουν κινήσεις πολιτών, που τον στηρίζουν. Και όπως μάθαμε, η πρώτη θα είναι με την ομάδα «Unmute Now», τους νεολαίους από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει ήδη μια αντίστοιχη εκδήλωση στη συμπρωτεύουσα.

Τώρα, έρχεται η ώρα της Αθήνας. Και σε αυτή θα παρέμβει ο πρώην πρωθυπουργός. Το μόνο που μένει, είναι να «κλειδώσει» η ημερομηνία. Αυτό μπορεί να γίνει και σήμερα, στη σύσκεψη που θα έχει με το οργανωτικό του γραφείο. Δηλαδή, τους ανθρώπους, που είναι επιφορτισμένοι να επικοινωνούν με τις ομάδες αυτοργάνωσης ανά την Ελλάδα.

Και που για να τα λέμε όλα, αυτούς που εργάστηκαν για την επιτυχία της εκδήλωσης στο Χαλάνδρι.

Α.Γ.