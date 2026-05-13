Η Γεροβασίλη τόνισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.

Την έντονη και καθολική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή τόνισε η Όλγα Γεροβασίλη, επισημαίνοντας πως αυτή αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια, τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών, όσο και στις δημοσκοπήσεις.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική στη συντηρητική πολιτική της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι το κοινωνικό αίτημα για ανατροπή επιβάλλει στους ανθρώπους του προοδευτικού χώρου να προσφέρουν διέξοδο. «Οφείλουμε να ξεπεράσουμε τις κομματικές περιχαρακώσεις», τόνισε, μιλώντας στην εκπομπή Live now του Ertnews και έθεσε ως αναγκαία συνθήκη την ανασύνθεση και τη συσπείρωση των δυνάμεων της Αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης.

Η αντιπρόεδρος της Βουλής άσκησε κριτική και στη στάση του ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι παρά τις κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και τις υπαρκτές προγραμματικές συγκλίσεις, η ηγεσία του κόμματος απέρριψε το διαρκές κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία. Επιλέγοντας μια περιχαρακωμένη, αυτόνομη πορεία, το ΠΑΣΟΚ εγκατέλειψε το μη πειστικό, λόγω της μεγάλης δημοσκοπικής διαφοράς από τη ΝΔ, αφήγημα της εκλογικής πρωτιάς, περιορίζοντας τις φιλοδοξίες του στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, τον χαρακτήρισε σημαντικότατο πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα και επεσήμανε πως η εμπειρία, το διεθνές κύρος και η αξιοπιστία του πρώην πρωθυπουργού μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση και την επιτυχία μιας νέας προοδευτικής προοπτικής.

Απαντώντας σε ερώτηση για το κυβερνητικό παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, είπε μεταξύ άλλων: «Δέχομαι ευχαρίστως τη συζήτηση για το ποιος οδήγησε τη χώρα στα βράχια ή ποιος σχεδίασε το σενάριο της “αριστερής παρένθεσης”. Τα ζητήματα αυτά έχουν κριθεί ιστορικά. Ο ελληνικός λαός, με την απόσταση του χρόνου, αναγνωρίζει το έργο της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα ως την καλύτερη διακυβέρνηση των τελευταίων δεκαετιών».

Συμπλήρωσε ότι αυτό αποδεικνύεται στην πράξη, καθώς έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι πολίτες παραδέχονται ότι η ποιότητα ζωής τους ήταν αδιαμφισβήτητα καλύτερη το 2019 σε σχέση με το 2026.

Τέλος, επανέλαβε ότι η συγκρότηση μιας νέας προοδευτικής πλειοψηφίας δεν αποτελεί απλώς μια κομματική επιδίωξη, αλλά ώριμη κοινωνική απαίτηση και μέγιστη πολιτική ευθύνη για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου.