«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση προς την Κομισιόν για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αναφορικά με ενδεχόμενη παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους ή της συμμετοχής των τελευταίων στα ευρωπαϊκά όργανα.

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», υπογραμμίζουν σε δήλωσή τους οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητούν άμεση και ενδελεχή διερεύνηση από την Κομισιόν, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για υπόθεση που «απειλεί το ίδιο το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου». Στην ερώτησή τους, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η παρακολούθηση Ελλήνων υπουργών, ανώτατων στρατιωτικών και άλλων αξιωματούχων «αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουν παρακολουθηθεί και οι συνομιλίες τους με Ευρωπαίους ομολόγους τους», τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε συνεδριάσεις θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Τα δύο ερωτήματα που θέτουν στην Κομισιόν είναι:

1. Θα διερευνήσει αν έχουν πέσει θύματα παρακολούθησης Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λόγω των επικοινωνιών τους με Έλληνες υπουργούς, στρατιωτικούς ή λοιπούς αξιωματούχους που παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ ή μέσω Predator;

2. Σκοπεύει να ζητήσει στοιχεία από τις ελληνικές αρχές και να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου των υποκλοπών στην Ελλάδα προκειμένου να διερευνήσει το ενδεχόμενο αυτό;