«Η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει τη συνέντευξη του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «πολιτική αποδρομή» της Νέας Δημοκρατίας και για διολίσθηση σε «τοξικό λόγο και εχθροπάθεια», ενώ αφήνονται αιχμές και για τον καθορισμό της κυβερνητικής γραμμής.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «εκτός από εκπρόσωπος της "Ομάδας Αλήθειας", ο κ. Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης καθορίζει ο κ. Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους Υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράλειψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.»

«Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε. Θα απολογηθείτε για τη λεηλασία του δημόσιου χρήματος», καταλήγει η ανακοίνωση, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης.