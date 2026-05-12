Ποιος θα βρεθεί στη θέση του Νίκου Ευαγγελάτου τις επόμενες ημέρες;

Εκτός «Live News» θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες ο Νίκος Ευαγγελάτος, ο οποίος όπως ανέφερε θα επιστρέψει στο πόστο του τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος κατά τη λήξη της σημερινής εκπομπής, αναφέροντας ότι επρόκειτο να απουσιάσει για ευχάριστους οικογενειακούς λόγους.

Όπως εξήγησε τη θέση του αναλαμβάνει για τις επόμενες ημέρες ο δημοσιογράφος Βασίλης Τσεκούρας.

Στη λήξη της εκπομπής ο δημοσιογράφος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αποχαιρετώντάς σας, να σας πω, ότι αύριο, Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, το «Live News» θα παρουσιάσει ο εξαιρετικός συνάδελφος και φίλος Βασίλης Τσεκούρας με όλη την υποστήριξη της δημοσιογραφικής ομάδας, γιατί, έχω μία πολύ ευχάριστη οικογενειακή υποχρέωση που μου επιβάλει με πολλή χαρά και περηφάνια να βρίσκομαι… όχι στην εκπομπή. Τα λέμε – πρώτα ο Θεός – τη Δευτέρα που μας έρχεται».

