Η Ελίνα Παπίλα σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Πρωινό» και τον Γιώργο Λιάγκα.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου, η Ελίνα Παπίλα, η οποία στο πρόσφατο παρελθόν είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία της να πάρει συνέντευξη από το Γιώργο Λιάγκα.

«Ήρθε η ώρα να σου κάνω συνέντευξη», ανέφερε μπαίνοντας η Youtuber με τον Γιώργο Λιάγκα να αντιδρά με χαμόγελο.

Σε δεύτερο χρόνο η Ελίνα Παπίλα μίλησε για τα podcast που κάνει στο διαδίκτυο, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Δεν κάνω το podcast επειδή θέλω να είμαι στην τηλεόραση, αυτή είναι η διαφορά. Και μετά από όλα αυτά που ειπώθηκαν σε αυτή την εκπομπή και με είχαν ενοχλήσει που δεν τα έχεις καταλάβει».

Να σημειωθεί ότι πριν από καιρό είχε δημιουργηθεί ένταση μεταξύ της Ελίνας Παπίλα και συνεργάτη του Γιώργου Λιάγκα, όταν η Youtuber είχε αναφέρει ότι θα ήθελε να πάρει συνέντευξη από τον δημοσιογράφο – παρουσιαστή.

Σχετικά με όσα ανέφερε η ίδια αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας, απάντησε: «Εγώ δεν είπα κάτι, εγώ «πλήρωσα» αυτά που είπε ο Κατσαρίδης», με την Ελίνα Παπίλα να τον ρωτά: «Γιατί με είπε πικραμένης Σου φαίνομαι πικραμένη; Εγώ προσπαθώ να πιάσω τα όνειρά μου...».

Σε αυτό, ο παρουσιαστής, εξέφρασε την άποψή του, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Μωρέ έτσι μιλάω εγώ, κάποια πράγματα τα λέω έτσι... Εμένα δεν με ενόχλησε καθόλου που είπες ότι θέλεις να πάρεις από τον Λιάγκα, για εμένα ήταν τιμητικό αυτό. Ο Κατσαρίδης το είπε αυτό. Εγώ δεν δίνω ποτέ συνεντεύξεις. Τι περισσότερο να πω; Την ζωή μου δεν την κρύβω, αλλά δεν την προβάλλω. Τι να πω για την ζωή μου, έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν θέλω να τα πω, είναι δικά μου».