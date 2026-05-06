Σε μία σπάνια συνέντευξη ο δημοσιογράφος, αναφέρθηκε στην Ελεωνόρα Ζουγανέλη ενώ μίλησε παράλληλα και για τη συνεργασία του με την Σίσσυ Χρηστιδου.

Ο Νίκος Συρίγος βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης στην εκπομπή «The 2Night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την πορεία του στην τηλεόραση, τις συνεργασίες του, αλλά και πτυχές της προσωπικής του ζωής.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στο «Χαμογέλα και Πάλι», στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση του με τη Σίσσυ Χρηστίδου, τονίζοντας πως η εμπιστοσύνη και η ελευθερία που του έδωσε από την αρχή υπήρξαν καθοριστικές για την παρουσία του στην τηλεόραση. Όπως σημείωσε, η συνεργασία τους βασίστηκε σε μια ειλικρινή και καθαρή σχέση, που του επέτρεψε να εκφραστεί αυθεντικά.

Μιλώντας για τη μετάβασή του από την αθλητική δημοσιογραφία στο κοινωνικό σχόλιο, εξήγησε πως αυτή η αλλαγή προέκυψε μέσα από τη γραφή του, όπου είχε πλήρη ελευθερία έκφρασης. Υπογράμμισε ότι δεν προσαρμόζει τον λόγο του στις τηλεοπτικές απαιτήσεις, επιλέγοντας να παραμένει ο ίδιος, χωρίς «ρόλους» ή φίλτρα. Για τον ίδιο, σημασία έχει να εκφράζει όσα πιστεύει και να νιώθει συνεπής με τη συνείδησή του.

Σχολιάζοντας πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, αναφέρθηκε θετικά στη Φαίη Σκορδά, επισημαίνοντας τη στάση της απέναντι στους συνεργάτες της και το κλίμα που δημιουργεί. Αντίθετα, δήλωσε πως δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Γιώργο Λιάγκα, ασκώντας κριτική στον τρόπο που διαχειρίζεται δημόσια ζητήματα, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν αμφισβητεί τον χαρακτήρα του σε προσωπικό επίπεδο.

Παράλληλα, μίλησε με σεβασμό για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, τον οποίο χαρακτήρισε «δάσκαλο» της τηλεόρασης, ενώ αναφέρθηκε θετικά και στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για την ισορροπία που διατηρεί στις εκπομπές της. Για τον Δημήτρη Παπανώτα, εξέφρασε εκτίμηση στις απόψεις του σε κοινωνικά και πολιτικά θέματα, διαφωνώντας ωστόσο με σχόλια που αφορούν προσωπικές ζωές.

Σε πιο προσωπικό τόνο, μίλησε για τη σχέση του με τη Ελεωνόρα Ζουγανέλη, περιγράφοντάς τη ως ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του που του έχει προσφέρει αγάπη και εξέλιξη. Όπως είπε, μέσα από αυτή τη σχέση μαθαίνει καθημερινά τι σημαίνει να αγαπάς και να αγαπιέσαι.

Τέλος, αναφέρθηκε με συγκίνηση στις δύο κόρες του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση του με τη μεγάλη του κόρη, την οποία μεγάλωσε από μικρή ηλικία. Τόνισε πως η πατρική τους σχέση χτίστηκε με αγάπη και επιλογή και αποτελεί για εκείνον ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ζωής του.

