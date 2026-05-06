Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., ενώ παράλληλα ο οδηγός έχει συλληφθεί.

Σε βάρος του αστυνομικού έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, όπου η 12χρονη φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών, λίγο μετά τις 20:00.

Η ζωή της 12χρονης δεν κινδυνεύει, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και τοποθετήθηκαν λάμες.

Διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Σαλαμίνας, για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τροχαίο ατύχημα.