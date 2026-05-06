Σε θανατική ποινή καταδικάστηκε στο Τέξας ο 34χρονος κούριερ της FedEx, Τάνερ Χόρνερ, για τη φρικτή δολοφονία της 7χρονης Αθένα Στραντ, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της αγριότητας του εγκλήματος.

Οι ένορκοι κατέληξαν στην απόφασή τους έπειτα από περίπου τρεις ώρες διάσκεψης, με τον δικαστή να ανακοινώνει ότι η εκτέλεση θα πραγματοποιηθεί με θανατηφόρα ένεση σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Ο κατηγορούμενος παρέμεινε ανέκφραστος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ακόμη και όταν συγγενείς της μικρής τον καταφέρθηκαν εναντίον του, λέγοντάς του πως «θα αντιμετωπίσει την οργή του Θεού» και πως «κανείς δεν θα τον θυμάται».

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν συγκλονιστικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και βίντεο από τις τελευταίες στιγμές της 7χρονης μέσα στο φορτηγό του δράστη. Το υλικό προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση, με ενόρκους να ξεσπούν σε κλάματα και συγγενείς να αποχωρούν από την αίθουσα.

Της τραγουδούσε ενώ την σκότωνε

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μικρή Αθένα ρωτούσε επανειλημμένα τον απαγωγέα της αν είναι «κακός άνθρωπος», ενώ εκείνος προσπαθούσε να την καθησυχάσει, αποφεύγοντας να απαντήσει ευθέως. Λίγο αργότερα, κάλυψε την κάμερα του οχήματος, με αποτέλεσμα να καταγράφονται μόνο οι ήχοι από όσα ακολούθησαν.

Ηχητικό υλικό που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο αποκάλυψε τις δραματικές στιγμές της επίθεσης, με το παιδί να ουρλιάζει και τον δράστη να την απειλεί. Σε κάποιο σημείο, μάλιστα, ακούγεται να τραγουδά, γεγονός που προκάλεσε αποτροπιασμό.

Ο Χόρνερ ισχυρίστηκε αρχικά ότι το περιστατικό ξεκίνησε ως ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι παρέσυρε τη μικρή και στη συνέχεια τη σκότωσε από φόβο μήπως αποκαλυφθεί. Οι εισαγγελικές αρχές απέρριψαν τον ισχυρισμό ως ψευδή, παρουσιάζοντας στοιχεία που κατέδειξαν την πρόθεση και τη βία των πράξεών του.

Καταθέσεις ειδικών ανέφεραν ότι ο δράστης περιέγραψε πολλαπλές απόπειρες να σκοτώσει το παιδί, ενώ φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια του εγκλήματος. Οι μαρτυρίες αυτές ενίσχυσαν το κατηγορητήριο, οδηγώντας στην καταδίκη του.

Όπως προβλέπει η νομοθεσία του Τέξας, μετά την επιβολή της θανατικής ποινής ενεργοποιήθηκε αυτόματα διαδικασία έφεσης.

