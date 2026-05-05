Το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο για να ανταποκριθεί στα παγκόσμια πρότυπα προκειμένου να αποδείξει τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού του προγράμματος, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Ιρανός πρόεδρος με τον Ιρακινό πρωθυπουργό, Άλι αλ Ζαΐντι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε πως το Ιράν έχει δείξει ετοιμότητα σε όλες τις διαπραγματεύσεις να προσφέρει διαβεβαιώσεις στο πλαίσιο των διεθνών κανονισμών και των παγκόσμιων μηχανισμών παρακολούθησης αλλά κατηγόρησε τις αντικρουόμενες τακτικές των ΗΠΑ, λέγοντας πως η Ουάσινγκτον συνεχίζει να ασκεί πίεση ενώ ταυτόχρονα μιλά για διαπραγματεύσεις.

«Το πρόβλημα είναι ότι οι ΗΠΑ, αφενός, ακολουθούν μια πολιτική μέγιστης πίεσης εναντίον της χώρας μας και, αφετέρου, αναμένουν από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τελικά να υποκύψει στις μονομερείς απαιτήσεις της. Μια τέτοια εξίσωση είναι αδύνατη», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει δεχθεί δύο επιθέσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και τώρα, ενώ η πορεία του διαλόγου συνεχίζεται, γινόμαστε μάρτυρες στρατιωτικών αναπτύξεων και απειλών», πρόσθεσε ενώ αναφορικά με τις ανησυχίες της Δύσης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είπε ότι η Τεχεράνη ήταν πρόθυμη να παράσχει διαβεβαιώσεις στο πλαίσιο διεθνών πλαισίων.

«Ισχυρίζονται ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ δολοφόνησαν τον Ανώτατο Ηγέτη, ο οποίος είχε εκδώσει ένα σαφές θρησκευτικό διάταγμα που απαγόρευε τέτοια όπλα.Το Ιράν ήταν πλήρως προετοιμασμένο σε όλες τις διαπραγματεύσεις να παράσχει ό,τι απαιτούν οι παγκόσμιοι κανόνες για να διασφαλίσει τον ειρηνικό χαρακτήρα των πυρηνικών του δραστηριοτήτων», είπε χαρακτηριστικά ο Πεζεσκιάν.

Υπογράμμισε ωστόσο ότι το Ιράν θα συνεχίσει να επιδιώκει την επιστημονική και πυρηνική του ανάπτυξη εντός των διεθνών κανονισμών, παρά τις πιέσεις. «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, είναι έτοιμη για οποιονδήποτε διάλογο, αλλά με βάση τις πεποιθήσεις της, δεν θα υποκύψει ποτέ στη βία. Αν μας μιλήσουν με λογική, ο διάλογος είναι εφικτός, αλλά η γλώσσα των απειλών και του εκφοβισμού δεν θα οδηγήσει πουθενά», είπε.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει σύγκρουση και παραμένει ανοιχτό στην επίλυση διαφορών με τις χώρες της περιοχής μέσω της διπλωματίας.

«Δεν θεωρούμε ουσιαστικά τον πόλεμο και την ανασφάλεια ως επιθυμητή επιλογή. Είμαστε πλήρως έτοιμοι να επιτύχουμε κατανόηση με τις ισλαμικές χώρες της περιοχής, να θέσουμε κοινούς κανόνες και να επιλύσουμε όλες τις διαφορές στον Περσικό Κόλπο και πέραν αυτού μέσω διαλόγου», είπε και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν περιφερειακές βάσεις για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στο Ιράν.

Τόνισε ακόμα πως το Ιράν έχει δεχθεί επιθέσεις στους προηγούμενους γύρους συνομιλιών για τα πυρηνικά και πως και τώρα αντιμετωπίζει στρατιωτικές απειλές την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες είναι σε εξέλιξη.

Περιφερειακή συνεργασία

Ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε ακόμα πως η Τεχεράνη βλέπει το Ιράκ ως «αδελφό» έθνος και στηρίζει τη διεύρυνση των διμερών σχέσεων ενώ εξέφρασε παράλληλα την ελπίδα του η νέα ιρακινή κυβέρνηση να ξεπεράσει τις οικονομικές προκλήσεις και να ενισχύσει τη σταθερότητά του.

Επέμεινε πως το Ιράν δεν θέλει τον πόλεμο, ούτε την αστάθεια και παραμένει πιστό στη δέσμευσή του για την επίλυση των διαφορών μέσω του διαλόγου, και με τις περιφερειακές χώρες. Την ίδια ώρα, δήλωσε πως οι επιθέσεις στο Ιράν έχουν γίνει χρησιμοποιώντας ορισμένες δομές από εδάφη παρακείμενων χωρών, ζητώντας να λήξουν οι στρατιωτικές απειλές.

Ο Ζαΐντι από την πλευρά του τόνισε ότι η Βαγδάτη είναι έτοιμη να στηρίξει τις προσπάθειες για να μειωθούν οι εντάσεις και θα μπορούσε να φιλοξενήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τόνισε πως οι διαφορές ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον θα πρέπει να επιλυθούν μέσω του διαλόγου προσθέτοντας πως μία αντιπαράθεση δεν θα πρόσφερε μία λύση με διάρκεια.

Οι περιφερειακές εντάσεις ωστόσο, έχουν κλιμακωθεί από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους στο Ιράν, προκαλώντας τα αντίποινα της Τεχεράνης και τις αναταραχές στα Στενά του Ορμούζ.

Μια εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης, αλλά οι συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ δεν κατέληξαν σε μια διαρκή συμφωνία. Η εκεχειρία παρατάθηκε αργότερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χωρίς καθορισμένη προθεσμία. Από τις 13 Απριλίου, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό με στόχο την ιρανική θαλάσσια κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ.

Με πληροφορίες του Anadolu/Iran International