Εκτιμάται ότι ίσως μαζί με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ έρθει στην Ελλάδα και ο Ντόναλντ Τραμπ πριν μεταβούν μαζί στην Τουρκία για τη Σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Αρχές Ιουλίου αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ σύμφωνα με την Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Κατά την επίσκεψή της στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποκάλυψε ακόμα πως μέσα στο 2026 θα βρεθεί και ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα.

Πηγές από το Μαξίμου απαντούν στο Dnews πως «σχετικά με τα δημοσιεύματα περί επίσκεψης Τραμπ, δεν γνωρίζουμε κάτι. Αν υπάρξει οτιδήποτε θα ενημερωθείτε».

Ο Χέγκσεθ, όπως αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, θα επισκεφθεί την Αθήνα καθώς στη συνέχεια θα παραβρεθεί μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ίσως μαζί με τον Χέγκσεθ έρθει και ο Ντόναλντ Τραμπ πριν μεταβούν στην Τουρκία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diasolypnho9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες της ΕΡΤ