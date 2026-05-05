Η «αιμορραγία προσωπικού» στην εταιρεία είναι συνεχιζόμενη, με τα στοιχεία που κατέθεσε τη Δευτέρα στη Βουλή για την τελευταία 5ετία ο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης να αποτυπώνουν μια ξεκάθαρη τάση η οποία πλέον έχει παγιωθεί.

Χιλιάδες χαμένα δρομολόγια στα λεωφορεία αποκαλύπτουν τα στοιχεία, ενώ οι οδηγοί εγκαταλείπουν το τιμόνο. Την περασμένη χρονιά ξεπέρασε κάθε προηγούμενο με τον αριθμό των παραιτηθέντων οδηγών να υπερβαίνει σημαντικά και αυτόν των συνταξιοδοτούμενων.

Ετσι, ενώ το 2021 οι παραιτήσεις είχαν ανελθει σε 43, το 2022 υποχώρησαν στις 30, το 2023 διαμορφώθηκαν στις 35 για να επανέλθουν το 2024 στις 30. Το 2025, όμως, καταγράφηκε απότομη εκτίναξη με 97 οδηγούς να εγκαταλείπουν παραιτούμενοι την εταιρεία.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος έφερε το θέμα με τα χαμένα δρομολόγια στη Βουλή. «Το υπουργείο μεταφορών και υποδομών εδώ και καιρό δεν απαντάει σε γραπτές ερωτήσεις. Συγκεκριμένα σε εμάς έχει 41 αναπάντητες ερωτήσεις.

Μια από αυτές αναγκαστικά την μετατρέψαμε σε επίκαιρη μπας και πάρουμε καμία απάντηση.

Τι μάθαμε:

- Επιτέλους το υπουργείο έδωσε στοιχεία για το πόσοι είναι οι οδηγοί στην ΟΣΥ (2.700) και ότι ο στόχος είναι οι 3.200.

Εδώ όμως αρχίζουν τα προβλήματα:

* Δεν πήραμε απάντηση στο πόσα είναι τα προγραμματισμένα δρομολόγια. Κρίσιμο γιατί δείχνει αν γίνεται σεβαστό το ωράριο των οδηγών ή αν εργάζονται σε ρεπό και άδειες, κάτι επικίνδυνο για την ασφάλεια των μεταφορών.

* Δεν πήραμε απάντηση στο πόσα δρομολόγια έχουν χαθεί μέσα στο 2025 λόγω έλλειψης οδηγών. Το 2024 με βάση τα επίσημα στοιχεία χάθηκαν 440.000 δρομολόγια λόγω έλλειψης οδηγών.

Αυτό προκύπτει από την απλή σύγκριση ανάμεσα στα προγραμματισμένα δρομολόγια και σε αυτά που τελικά εκτελέστηκαν. Ο Υπουργός με όρους δημιουργικής λογιστικής έκανε συγκρίσεις ανάμεσα στο 23, στο 24 και στο 25 αποφεύγοντας την ουσία του ερωτήματος.

Ανακρίβειες για τους γιατρούς εργασίας:

* Αυτή τη στιγμή η ΟΣΥ έχει μόνο έναν γιατρό εργασίας. Ο Υπουργός είπε: "Είχαμε μία συνταξιοδότηση πριν από μερικές εβδομάδες."

Δυστυχώς όμως για αυτόν η αλήθεια είναι διαφορετική: Η μία συνταξιοδότηση ήταν 4/2024 και η άλλη 7/2024.

* Στην πρωτολογία του είπε ότι έχει βγει προκήρυξη για γιατρούς Εργασίας: Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει βγει καμία προκήρυξη.

Στην δευτερολογία παραδέχτηκε ότι δεν έχει βγει ακόμα η προκήρυξη και είπε ότι θα βγει μέσα στον Μάη.

* Το ακόμα χειρότερο: Είπε ότι η ανεξάρτητη αρχή της Επιθεώρησης εργασίας λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένας ιατρός εργασίας ανά αμαξοστάσιο αλλά το υπουργείο διαφωνεί και για αυτό είναι στα δικαστήρια!

Θα μπορούσα να αναφέρω άλλα τόσα σε σχέση με τις τουλάχιστον προβληματικές απαντήσεις που πήραμε ή δεν πήραμε καθόλου.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα επανέλθουμε γιατί το ζήτημα των ΜΜΜ είναι ζήτημα αξιοπρέπειας για τους κατοίκους της πόλης.

