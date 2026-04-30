Τα σημεία για τις προσυγκεντρώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Με αναφορά στα 140 χρόνια από τον Μάη του Σικάγο αλλά και στους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, το ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα για τον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς 2026.

Η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 π.μ. στο Σύνταγμα ενώ την ίδια ώρα θα πραγματοποηθεί και η αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης. Το ραντεβού έχει δοθεί στο άγαλμα Βενιζέλου. Στον Πειραιά επίσης στις 10.30 π.μ., η συγκέντρωση θα γίνει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, από όπου θα ξεκινήσει πορεία με κατάθεση στεφάνων στο Πασαλιμάνι, στο Μνημείο των Πεσόντων Εργατών τον Αύγουστο του 1923.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις απευθύνουν επίσης, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Απόστρατων Στρατιωτικών (ΠΟΜΑΣ), η Κίνηση για την Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ), η Ανεξάρτητη Ένωση Απόστρατων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ).

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στα λιμάνια την Πρωτομαγιά, αφού τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» κήρυξαν απεργία ενώ σε 24ωρη απεργία προχωρούν Μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ, μετά από απόφαση των Σωματείων των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ. Στάση εργασίας κήρυξαν και οι οδηγοί λεωφορείων από την έναρξη της βάρδιας μέχρι 9 π.μ. και από 9 μ.μ. μέχρι τη λήξη (άρα θα κινούνται από τις 9 π.μ. μέχρι τις 9 μ.μ.).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προσυγκεντρώσεις

Σε σημεία που έχουν συνδεθεί με ιστορικές πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις θα γίνουν οι προσυγκεντρώσεις ομοσπονδιών, εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων της Αθήνας για την απεργιακή συγκέντρωση την 1η Μάη στις 9.30 π.μ.

Τα σημεία είναι τα εξής:

- Στύλοι Ολυμπίου Διός: προσυγκέντρωση ομοσπονδιών και σωματείων από τους κλάδους τροφίμων - ποτών, φαρμάκου, μεταποίησης και σωματεία συνταξιούχων και μαζικοί φορείς ανατολικών και νότιων Συνοικιών.

- Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη - μνημείο Σταύρου Καλλέργη: προσυγκέντρωση ομοσπονδιών και σωματείων από τους κλάδους μετάλλου, ενέργειας, υγείας - πρόνοιας, ΟΒΣΑ και μαζικοί φορείς δυτικής Αθήνας και βορειοδυτικής Αττικής.

- Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά): προσυγκέντρωση ομοσπονδιών και σωματείων από τους κλάδους τηλεπικοινωνιών - πληροφορικής, ΟΤΑ, επισιτισμού - τουρισμού, ταχυμεταφορών, μεταφορών, χρηματοοικονομικού, περιφερειακής και κεντρικής Διοίκησης, μαζικοί φορείς βόρειας και βορειοδυτικής Αθήνας.

- Μπουμπουλίνας 20 - υπουργείο Πολιτισμού: προσυγκέντρωση ομοσπονδιών και σωματείων από τους κλάδους κατασκευών, ιδιωτικών υπαλλήλων, εμποροϋπαλλήλων, Α' Αθήνας, δικαιοσύνης.

- Προπύλαια: προσυγκέντρωση ομοσπονδιών και σωματείων εργαζομένων στα ΑΕΙ, εκπαιδευτικών, φοιτητικών συλλόγων και ΟΓΕ.

- Θέατρο «Ολύμπια» - Ακαδημίας 59: προσυγκέντρωση καλλιτεχνικών σωματείων.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη τα σωματεία έχουν ορίσει προσυγκεντρώσεις στις 9.45 π.μ., ως εξής:

- Συμβολή Τσιμισκή - Αριστοτέλους: Σωματεία στους κλάδους του εμπορίου, του επισιτισμού, του τουρισμού και των υπηρεσιών, σύλλογοι αυταπασχολούμενων.

- Καρόλου Ντηλ και Ερμού: Σωματεία στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, σύλλογοι Γυναικών, ΟΓΕ.

- Πλατεία Αγίας Σοφίας: Σωματεία στους κλάδους της υγείας, των εκπαιδευτικών, του δημοσίου, φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι γονέων.

- Συμβολή Εγνατίας με Αντιγονιδών: Σωματεία των κατασκευών, μεταφορών, ενέργειας και μεταποίησης.

Οι συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Αθήνα, στις 10.30 π.μ., στο Σύνταγμα.

Θεσσαλονίκη, στις 10.30 π.μ., στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Πειραιάς, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Πάτρα, στις 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Αγρίνιο, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Άγιος Νικόλαος, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Αίγιο, στις 10.30 π.μ., στην Τρίγωνη Πλατεία.

Αλιβέρι, στις 10.30 π.μ., στον πεζόδρομο.

Αλεξανδρούπολη, στις 10.30 π.μ. στο Δημαρχείο.

Αμαλιάδα, στις 9 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

Άμφισσα, στις 9.30 π.μ., στην πλατεία Λαού.

Αργοστόλι, 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου

Άρτα, στις 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Αταλάντη, στις 10 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Βαλαώρα, στις 10:30 π.μ στην πλατεία Βαλαώρας.

Βέροια, 11.30 π.μ., πλατεία Ωρολογίου.

Βόλος, 10 π.μ., πλατεία Πανεπιστημίου.

Γιάννενα, στις 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Γιαννιτσά, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ.

Γρεβενά, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Δράμα, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία.

Έδεσσα, στις 10.30 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες.

Ελασσόνα, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία (ταχυδρομείο).

Ελευσίνα, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ηρώων.

Ζάκυνθος, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Αγίου Μάρκου.

Ηγουμενίτσα, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Δημαρχείου.

Ηράκλειο, στις 10 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας.

Θάσος, στις 11 π.μ., στην παραλία στα Λιμενάρια.

Θήβα, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Ιεράπετρα, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Ιθάκη, στις 10 π.μ. στο Βαθύ στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Ικαρία, στις 12μ., στην πλατεία Αγίου Κηρύκου.

Ιστιαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία.

Καβάλα, στις 10.30 π.μ., στον Δημοτικό Κήπο.

Καλαμάτα στις 10.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία.

Καρδίτσα, στις 10 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Καρπενήσι, στις 10:30 π.μ., στην πλατεία Καρπενησίου.

Καστοριά, στις 10.30 π.μ., στην Αντιπεριφέρεια.

Κατερίνη, στις 10.30 π.μ. στην πλ. Ελευθερίας.

Κέρκυρα, στις 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Κιάτο, στις 10 π.μ., στο μνημείο Ηρώων, στο λιμάνι.

Κιλκίς, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ειρήνης.

Κοζάνη, στις 10.30 π.μ., στον πεζόδρομο.

Κομοτηνή, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Κόρινθος, στις 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο.

Κυπαρισσία, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Κως, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας.

Λαμία, στις 10 π.μ., στην πλατεία Πάρκου.

Λάρισα, στις 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

Λαύριο, στις 10.30 π.μ., στο Άγαλμα Μεταλλωρύχων.

Λευκάδα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Αγίου Μηνά.

Λήμνος, στις 10.30 π.μ., στο λιμάνι της Μύρινας.

Λιβαδειά, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Λιτόχωρο, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Μαντούδι, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία.

Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Μυτιλήνη, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Σαπφούς.

Ναύπακτος, στις 10 π.μ., στην πλατεία Κεφαλόβρυσου.

Ναύπλιο, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημαρχείου.

Ξάνθη, στις 10 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Πάρος, στις 11 π.μ., στην πλατεία Μ. Μαυρογένους.

Πολύγυρος, 11 π.μ., πλατεία Ηρώων

Πρέβεζα, στις 10.30 π.μ., στα παλιά ΚΤΕΛ.

Πτολεμαΐδα, στις 10 π.μ., στο παλιό Πάρκο.

Πύργος, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Ρέθυμνο, στις 10 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Ρόδος, στις 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Σαλαμίνα, στις 10.30 π.μ., στο Δημαρχείο.

Σάμος, στις 10 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο, στο Βαθύ.

Σαντορίνη, στις 11 π.μ. στην πλ. Φηρών

Σητεία, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία.

Σκόπελος, στις 10 π.μ., στην παραλία.

Σέρρες, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας.

Σπάρτη, στις 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία..

Τρίκαλα, στις 10 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Τρίπολη, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Πετρινού.

Τύρναβος, στις 10.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Φάρσαλα, στις 10,30 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Φλώρινα, στις 10.30 π.μ., στον πεζόδρομο.

Χαλκίδα, στις 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Χανιά, στις 10 π.μ., στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

Χίος, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Βουνακίου.

Άλλες δράσεις

- Το Κλαδικό Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας ν. Αττικής οργανώνει συγκεντρώσεις εργαζομένων και ομιλίες, στις 2.30 μ.μ. στο εργοστάσιο της «Μινέρβα», στις 2.15 μ.μ. στο εργοστάσιο του «Παπουτσάνη» και στις 6.20 μ.μ. στην «Drapa Chemie».

- Το Κλαδικό Συνδικάτο ΟΤΑ καλεί σε γλέντι στις 8 μ.μ. στα γραφεία του στην Ηλιούπολη (Χρυσάφη 10).

- Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου οργανώνει συναυλία, στις 8 μ.μ., στην κεντρική πλατεία.

- Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λασιθίου καλεί στις 7 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο, στην εκδήλωση με τίτλο «90 χρόνια από τον Μάη του ‘36», με κεντρική ομιλία από τη Γραμματέα της ΕΛΜΕ Λασιθίου, Μαρία Καραδήμου.

Φωτογραφίες Eurokinissi/SOOC

Με πληροφορίες του 902.gr