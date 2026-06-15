Σε πρόγνωση για τις επόμενες 6 ημέρες προχωρά ο μετεωρολόγος του STAR, Θοδωρής Κολυδάς.

Το καιρό των επόμενων ημερών για 6 μεγάλες πόλεις της χώρα μας αλλά και πληροφορίες για την τάση της θερμοκρασίας και την πιθανότητα βροχής, και πάλι σε αυτές τις περιοχές, δημοσίευσε ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτηση που έκανε στα social media σήμερα (15.06.2026). Ο γνωστός μετεωρολόγος θέτει ως «βάση» για την θερμοκρασία την 23η Ιουνίου για όλες τις περιοχές.

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί πως η θερμοκρασία στην Αττική έχει μπει σε τροχιά ανόδου, με το θερμόμετρο να δείχνει ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου αν και αναμένεται να ανέβει περισσότερο προς το τέλος του μήνα. Πιθανότητα για εκδήλωση βροχών «βλέπει» μεταξύ 17 και 18 Ιουνίου. Στον «αντίποδα», ο καιρός της Θεσσαλονίκης αναμένεται να παρουσιάσει τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις, με την θερμοκρασία να υποχωρεί πριν αγγίξει και πάλι τους 33 βαθμούς Κελσίου ενώ βροχές αναμένονται από τις 17 μέχρι τις 20 Ιουνίου.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Η Αθήνα μπαίνει σε τροχιά σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας. Μετά από μια μικρή ανάπαυλα στα μέσα της περιόδου, ο υδράργυρος ανεβαίνει εκ νέου και προσεγγίζει τους 34°C γύρω στις 23 Ιουνίου. Το ενδεχόμενο βροχής περιορίζεται κυρίως στις 17 και 18 Ιουνίου, χωρίς να διαφαίνονται μεγάλα ύψη. Η γενική εικόνα είναι καθαρά καλοκαιρινή, με θερμότερες ημέρες προς το τέλος του δεκαημέρου.

Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία κορυφώνεται νωρίς, κοντά στους 31°C στις 16 Ιουνίου, και στη συνέχεια υποχωρεί σε πιο ήπια επίπεδα. Η θαλάσσια επίδραση συγκρατεί τις μεγάλες διακυμάνσεις, ενώ η πιθανότητα βροχής παραμένει μικρή και εντοπίζεται κυρίως στο διάστημα 19–21 Ιουνίου. Συνολικά, προβλέπεται ήπιος καιρός χωρίς ακραία ζέστη.

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Η Καβάλα διατηρεί τον πιο ήπιο θερμοκρασιακό χαρακτήρα. Η μέγιστη θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά και φτάνει περίπου τους 28°C στις 22 Ιουνίου. Η πιο αξιόλογη μεταβολή αφορά τη βροχή, με αυξημένες πιθανότητες κυρίως στις 17 Ιουνίου και πιο ασθενές σήμα τις επόμενες ημέρες. Στη συνέχεια ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία ενισχύεται.

Η Λάρισα παραμένει η θερμότερη από τις έξι πόλεις. Μετά από πρόσκαιρη πτώση, οι μέγιστες ανεβαίνουν ξανά και φτάνουν περίπου τους 34°C στις 23 Ιουνίου. Η σημαντικότερη πιθανότητα βροχής εμφανίζεται στις 17 Ιουνίου, αλλά στη συνέχεια η αστάθεια περιορίζεται. Η τάση δείχνει επιστροφή σε ζεστό και ξηρό καιρό.

Η Πάτρα εμφανίζει την πιο σταθερή ανοδική πορεία. Από σχετικά ήπιες θερμοκρασίες στην αρχή, ο υδράργυρος ανεβαίνει σταδιακά και πλησιάζει τους 34°C στις 22 Ιουνίου. Η πιθανότητα βροχής είναι μικρή και αφορά κυρίως τις 17 και 18 Ιουνίου. Το δεύτερο μισό της περιόδου αναμένεται θερμότερο και περισσότερο καλοκαιρινό.

Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει πιο έντονες διακυμάνσεις. Μετά την αρχική άνοδο ακολουθεί μια προσωρινή υποχώρηση, πριν η θερμοκρασία επιστρέψει κοντά στους 33°C στις 23 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη πιθανότητα βροχής εντοπίζεται στις 17 Ιουνίου, ενώ ένα ασθενέστερο σήμα παραμένει έως περίπου τις 20 Ιουνίου. Προς το τέλος της περιόδου επικρατεί ξανά άνοδος της θερμοκρασίας.

{https://www.facebook.com/reel/1814248929539698}

Νέες καταιγίδες στην Αττική

Την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά για βροχές την Αττική μεταξύ 17 και 18 Ιουνίου έρχεται να επιβεβαιώση και το προγνωστικό μοντέλο windy. Συγκεκριμένα, όπως μπορείτε να δείτε και στον παρακάτω χάρτη ο καιρός θα παραμείνει καλός μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης. Ωστόσο, από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, οι συννεφιές θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες και πολλές περιοχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον χάρτη βροχές αναμένεται να πέσουν σε Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Πελοππόνησο. Στην Αττική βροχές θα πέσουν το απόγευμα της Τετάρτης ενώ τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει μέχρι τα μεσάνυχτα.

Δείτε την πορεία των βροχών