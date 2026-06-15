Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τον σωστό τρόπο για να διατηρείτε το σπίτι σας δροσερό.

Τις ημέρες του καλοκαιριού, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες κάνουν την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους δύσκολη, η σωστή χρήση του κλιματισμού μπορεί να μετατρέψει το σπίτι σε ένα ευχάριστο και δροσερό καταφύγιο. Ωστόσο, πολλοί αναρωτιούνται αν οι εσωτερικές πόρτες πρέπει να παραμένουν ανοιχτές ή κλειστές, για καλύτερη απόδοση της ψύξης.

Η απάντηση εξαρτάται κυρίως από το είδος του συστήματος κλιματισμού που χρησιμοποιείται. Στα σπίτια με κεντρικό κλιματισμό, οι ειδικοί συνιστούν συνήθως να παραμένουν ανοιχτές οι εσωτερικές πόρτες, καθώς έτσι διευκολύνεται η ομαλή κυκλοφορία του αέρα μεταξύ των δωματίων. Όταν πολλές πόρτες είναι κλειστές, η ροή του αέρα περιορίζεται, γεγονός που μπορεί να μειώσει την αποδοτικότητα του συστήματος και να το αναγκάσει να λειτουργεί περισσότερο για να διατηρήσει την επιθυμητή θερμοκρασία.

Αντίθετα, σε χώρους που ψύχονται από ανεξάρτητες μονάδες, όπως φορητά κλιματιστικά, κλιματιστικά παραθύρου ή συστήματα split, το κλείσιμο της πόρτας του δωματίου βοηθά να συγκρατείται ο δροσερός αέρας στον συγκεκριμένο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο το δωμάτιο ψύχεται ταχύτερα και η μονάδα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.

Ανεξάρτητα από το σύστημα που διαθέτει ένα σπίτι, οι εξωτερικές πόρτες και τα παράθυρα θα πρέπει να παραμένουν κλειστά κατά τη λειτουργία του κλιματισμού. Η καλή στεγανοποίηση αποτρέπει την είσοδο θερμού αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον και συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Αν παρατηρείτε ότι ορισμένα δωμάτια είναι πιο ζεστά από άλλα, η αιτία δεν βρίσκεται πάντα στις πόρτες. Ο προσανατολισμός του χώρου, η ανεπαρκής μόνωση, τα βρώμικα φίλτρα, οι φραγμένοι αεραγωγοί ή τα έπιπλα που εμποδίζουν τη ροή του αέρα μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές διαφορές θερμοκρασίας μέσα στο ίδιο σπίτι.

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Οι ειδικοί συμβουλεύουν επίσης να μην κλείνουμε αεραγωγούς με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς αυτή η πρακτική συχνά επιβαρύνει το σύστημα ψύξης. Η τακτική συντήρηση, ο καθαρισμός των φίλτρων και η σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη αποτελούν πιο αποτελεσματικές λύσεις για οικονομική και αποδοτική λειτουργία.

Τέλος, η δροσιά στο σπίτι μπορεί να ενισχυθεί με απλές κινήσεις, όπως το κλείσιμο των κουρτινών και των περσίδων κατά τις ώρες έντονης ηλιοφάνειας και η χρήση ανεμιστήρων οροφής με φορά περιστροφής αριστερόστροφα, ώστε να κατευθύνουν τον δροσερό αέρα προς τα κάτω. Συνδυάζοντας αυτές τις πρακτικές, μπορείτε να διατηρήσετε το σπίτι πιο άνετο ακόμη και στις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.