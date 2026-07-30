Kαι για όλα φταίει ο Κιάνου Ριβς.

Φανταστείτε τον εαυτό σας ως σκηνοθέτη ή παραγωγό μιας ταινίας δράσης που ακολουθεί έναν άνδρα ο οποίος ξεκινά μια εκστρατεία εκδίκησης, όταν μια ομάδα μελών του οργανωμένου εγκλήματος σκοτώνει ένα κουτάβι μπιγκλ που του είχε χαρίσει η εκλιπούσα σύζυγός του.

Οι παραγωγοί του «John Wick» (περί ου ο λόγος) βρήκαν τη λύση πολύ γρήγορα: ονόμασαν την ταινία «Scorn», επειδή θεώρησαν ότι ένας τέτοιος τίτλος θα ήταν εύκολος για το κοινό να κάνει τον συσχετισμό.



Ευτυχώς, η μοίρα, το σύμπαν ή απλώς ο Κιάνου Ριβς, έπαιξαν το ρόλο τους, εξασφαλίζοντας ότι η πρώτη ταινία και όλες οι συνέχειές της θα είχαν - τελικά - το όνομα του ήρωα στον τίτλο.

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Ο Κιάνου Ριβς άρχισε να αναφέρεται στην ταινία «Scorn» ως «John Wick»

Ο Κιάνου Ριβς βρισκόταν σε μια φάση αδράνειας πριν από την κυκλοφορία του «John Wick». Αφού γνώρισε σημαντική επιτυχία τη δεκαετία του ’90 με ταινίες όπως το «Speed», το «Point Break» και το «The Matrix», η δεκαετία του 2000 αποδείχθηκε η πιο απογοητευτική περίοδος της καριέρας του (με εξαίρεση τις συνέχειες του «Matrix»).

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, προσπάθησε σκληρά να κάνει μια επιστροφή, αλλά τίποτα δεν φαινόταν να λειτουργεί.

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Ο ηθοποιός χρειαζόταν ένα θαύμα και ευτυχώς για αυτόν, αυτό εγένετο! Ο ατζέντης του Ριβς τού έστειλε το σενάριο του «John Wick». Με τη σειρά του, ο ηθοποιός το έστειλε στους Τσαντ Σταχέλσκι και Ντέιβιντ Λιτς, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί μαζί του στις τρεις πρώτες ταινίες του «Matrix» και από εκεί και πέρα, όλα μπήκαν στη θέση τους.

Η διαδικασία παραγωγής κύλησε ομαλά, με εξαίρεση ένα πρόβλημα: ο Ριβς δεν μπορούσε να θυμηθεί τον αρχικό τίτλο της ταινίας που ήταν «Scorn».

Σε μια συνέντευξη του 2020 στο Comicbook.com, ο σεναριογράφος Ντέρεκ Κόλσταντ επιβεβαίωσε ότι το «Scorn» ήταν πράγματι ο αρχικός τίτλος, αλλά ο Ριβς συμπαθούσε τόσο πολύ τον χαρακτήρα που έπαιζε, ώστε συνέχιζε να αναφέρεται στην ταινία με αυτό το όνομα. Ο τίτλος των πέντε γραμμάτων του «Scorn» απλώς δεν μπορούσε (με τίποτα) να του έρθει στο μυαλό.

«Ο μόνος λόγος που ονομάζεται "John Wick" είναι ότι ο Κιάνου συνέχιζε να την αποκαλεί John Wick"», θυμήθηκε ο Κόλσταντ. «Το τμήμα μάρκετινγκ είπε: "Φίλε, μέχρι τώρα έχουμε τέσσερα με πέντε εκατομμύρια δολάρια δωρεάν διαφήμιση, οπότε θα είναι "John Wick" αντί για "Scorn". Δεν μπορώ να φανταστώ την ταινία με τον τίτλο "Scorn" πια». Κανείς μας, υποθέτω...

Το γεγονός ότι ο Κιάνου Ριβς δεν μπορούσε να θυμηθεί τον αρχικό τίτλο του «John Wick» αποδείχθηκε θετικό. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι ταινίες και οι τηλεοπτικές σειρές δράσης που φέρουν το όνομα του πρωταγωνιστή τείνουν να γνωρίζουν άμεση επιτυχία.