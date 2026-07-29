Η ιδέα έχει πέσει στο τραπέζι και η Disney φαίνεται να είναι ενθουσιασμένη.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν είναι επιτέλους έτοιμος να μείνει μόνος στο σπίτι ξανά μετά από 34 χρόνια.



Ο Κάλκιν έγινε διάσημος τη δεκαετία του '90 σε πολύ μικρή ηλικία, παίζοντας σε ταινίες όπως το My Girl και το Home Alone, το οποίο παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα χιτ του ηθοποιού. Την αρχική ταινία του 1990 ακολούθησε γρήγορα το σίκουελ του 1992, Home Alone 2: Lost in New York, ενώ στη συνέχεια το franchise προχώρησε χωρίς τον νεαρό αστέρα, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

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Τα χρόνια πέρασαν, ο «Κέβιν ΜακΚάλιστερ», το μικρό 10χρονο, ξανθό αγόρι έγινε 45χρονος άνδρας και πατέρας ο ίδιος και φαίνεται ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στη διάσημη σειρά με μια λαμπρή νέα ιδέα.



Σύμφωνα με το podcast «The Town with Matthew Belloni», η Disney προετοιμάζει αυτή την επιστροφή, καθώς ο σταρ φέρεται να έχει επαφές με το στούντιο. Στην πληροφορία, ότι η Disney είναι ενθουσιασμένη να προχωρήσει με μια συνέχεια της ταινίας βασισμένη σε μια «πολύ καλή ιδέα», ο Μπελόνι δηλώνει:

«Πήρα μια πληροφορία προχθές ότι υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα θέαση στο στούντιο της Disney. Ο Μακόλεϊ Κάλκιν ήταν εκεί και συζητούσε για μια ιδέα για ένα νέο 'Μόνος στο Σπίτι' και η Disney είναι ενθουσιασμένη. Του προσφέρουν άλλη μια ταινία. Έχουν μια καλή ιδέα. Έχω μιλήσει με ανθρώπους που το έχουν ακούσει και είναι μια πολύ καλή ιδέα για ένα reboot του Home Alone με τον Μακάλεϊ Κάλκιν. Αν συμβεί και επανεκκινήσουν τη σειρά Home Alone, θα είναι τεράστιο για τα επόμενα 10 χρόνια. Επειδή αυτή η ταινία, όπως ξέρετε, είναι πάντα στην κορυφή των καταλόγων streaming από τον Οκτώβριο μέχρι τα Χριστούγεννα».



Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η πληροφορία προέρχεται από τον Μπελόνι, καθώς δεν έχει γίνει καμία επίσημη ανακοίνωση.

Η επιστροφή του Κάλκιν στη σειρά θα ήταν ένα μεγάλο κίνητρο για τους θαυμαστές που μεγάλωσαν με τις δύο αρχικές ταινίες και σίγουρα από πλευράς μάρκετινγκ και εισπράξεων, αυτός είναι πιθανώς ο λόγος που η Disney ενδιαφέρεται τόσο πολύ, καθώς γνωρίζουν ότι μια νέα ταινία θα έφερνε πολλά χρήματα.





Η ιδέα του Μακόλεϊ Κάλκιν

Η επιστροφή του Κάλκιν είναι ήδη αρκετή για να δημιουργήσει ντόρο για ένα πιθανό reboot, αλλά εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς τι μπορεί να τον έφερε πίσω στο franchise. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του σόου του «A Nostalgic Night with Macaulay Culkin» το 2025, ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε μια μοναδική πρόταση η οποία έμοιαζε με όνειρο που έγινε πραγματικότητα για το κοινό που μεγάλωσε με την ταινία. Πρόσθεσε επίσης ότι η ιδέα «θα έπρεπε να είναι απόλυτα σωστή» αν σκεφτόταν να επιστρέψει για ένα ακόμα «Home Alone».

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«Είχα μια ιδέα», έλεγε τότε και εξηγούσε: «Είμαι είτε χήρος είτε διαζευγμένος. Ανατρέφω ένα παιδί και όλα αυτά τα πράγματα. Δουλεύω πολύ σκληρά και δεν δίνω αρκετή προσοχή, και το παιδί αρχίζει να θυμώνει μαζί μου, και μετά μένω έξω. [Ο γιος του Κέβιν] δεν με αφήνει να μπω… και αυτός είναι που μου στήνει παγίδες».

Θυμίζουμε ότι το 2025 ο Κάλκιν επέστρεψε ως Κέβιν για μια μικρού μήκους ταινία με τίτλο «Home But Not Alone». στο πλαίσιο μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Αν η φήμη αποδειχθεί αληθινή, μπορεί να μην ήταν η τελευταία φορά που έπαιξε τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ.