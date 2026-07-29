Η κρύα κομπρέσα είναι η καλύτερη επιλογή κατά τις πρώτες 24 έως 48 ώρες μετά το τσίμπημα.

Ένα τσίμπημα από κουνούπι μπορεί να φαίνεται μικρό και αθώο, όμως συχνά προκαλεί έντονη φαγούρα, κοκκινίλα, ερεθισμό και πρήξιμο. Πολλοί αναρωτιούνται τι είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσουν για την ανακούφιση των συμπτωμάτων πάγο ή ζεστό επίθεμα.

Η απάντηση εξαρτάται από το πότε έγινε το τσίμπημα και ποια συμπτώματα παρουσιάζει το δέρμα. Όταν το κουνούπι τσιμπά, το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά στο σάλιο του εντόμου που εισέρχεται στο δέρμα. Ο οργανισμός απελευθερώνει ισταμίνες, προκαλώντας τη γνωστή αντίδραση με φαγούρα, ερυθρότητα και πρήξιμο.

Πότε βοηθά ο πάγος

Τις πρώτες 24 έως 48 ώρες μετά το τσίμπημα, η καλύτερη επιλογή είναι μια κρύα κομπρέσα ή πάγος τυλιγμένος σε πετσέτα. Το κρύο βοηθά να μειωθεί το πρήξιμο, να περιοριστεί η φλεγμονή,

να μειωθεί η αίσθηση της φαγούρας, να ανακουφιστεί ο πόνος. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται για περίπου 10 έως 15 λεπτά κάθε φορά. Ο πάγος δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται απευθείας πάνω στο δέρμα, γιατί μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή τραυματισμό.

Πότε βοηθά η ζέστη

Το ζεστό επίθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν έχουν περάσει οι πρώτες ημέρες και το αρχικό πρήξιμο έχει υποχωρήσει. Η ήπια θερμότητα μπορεί να βοηθήσει: στην επίμονη φαγούρα,

στην αίσθηση «σφιξίματος» της περιοχής, στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και στην αποκατάσταση του δέρματος. Ένα ζεστό, όχι καυτό, επίθεμα μπορεί να εφαρμοστεί για 10 έως 15 λεπτά, έως και μερικές φορές την ημέρα. Αν όμως η κοκκινίλα ή το πρήξιμο αυξηθούν, η χρήση ζεστού επιθέματος πρέπει να διακοπεί σύμφωνα με το miamibeachurgentcare.com.

Τι να μην κάνετε μετά από τσίμπημα κουνουπιού

Μετά από ένα τσίμπημα κουνουπιού, είναι σημαντικό να αποφεύγονται ορισμένες κινήσεις που μπορεί να επιδεινώσουν τον ερεθισμό. Μην ξύνετε την περιοχή, καθώς το συνεχές ξύσιμο μπορεί να τραυματίσει το δέρμα και να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης. Επίσης, μην τοποθετείτε καυτό αντικείμενο ή πάγο απευθείας πάνω στο δέρμα, γιατί οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν επιπλέον ερεθισμό. Αποφύγετε τη χρήση θερμότητας αμέσως μετά το τσίμπημα, καθώς μπορεί να ενισχύσει το πρήξιμο και τη φλεγμονή. Τέλος, μην αγνοείτε συμπτώματα που επιδεινώνονται, όπως έντονη κοκκινίλα, αυξανόμενο πόνο, μεγάλο πρήξιμο ή σημάδια μόλυνσης, καθώς μπορεί να χρειάζονται ιατρική αξιολόγηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πότε χρειάζεται να το δει γιατρός

Συνιστάται να ζητήσετε ιατρική συμβουλή αν το σημείο του τσιμπήματος παρουσιάζει έντονη επιδείνωση, αν αυξάνεται ο πόνος, εμφανιστεί έντονη κοκκινίλα, πύον ή πυρετός. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης, με συμπτώματα όπως δυσκολία στην αναπνοή, πρήξιμο στο πρόσωπο, στα χείλη ή γενικευμένο εξάνθημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα τσίμπημα κουνουπιού υποχωρεί από μόνο του μέσα σε λίγες ημέρες. Η σωστή χρήση κρύου ή ζεστού επιθέματος, ανάλογα με το στάδιο του ερεθισμού, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της φαγούρας, του πρηξίματος και της ενόχλησης.