Είναι δύσκολο να σκεφτείτε οτιδήποτε άλλο όταν έχετε ένα φρέσκο τσίμπημα κουνουπιού που σας προκαλεί αφόρητη φαγούρα.

Το ζεστό ή το κρύο μπορεί να αποτελέσει έναν εύκολο τρόπο για να περιορίσετε την έντονη επιθυμία να ξύσετε ένα τσίμπημα κουνουπιού.

Είναι δύσκολο να σκεφτείτε οτιδήποτε άλλο όταν έχετε ένα φρέσκο τσίμπημα κουνουπιού που σας προκαλεί αφόρητη φαγούρα.

Η ασταμάτητη φαγούρα και το πρησμένο κόκκινο σημάδι μπορεί να είναι τόσο ενοχλητικά ώστε να σας κρατούν ξύπνιους τη νύχτα. Αν και δεν μπορείτε να κάνετε πολλά για να εξαφανιστεί πιο γρήγορα το τσίμπημα, υπάρχουν τρόποι να ανακουφίσετε τη φαγούρα στο μεταξύ — και να αποτρέψετε το υπερβολικό ξύσιμο που μπορεί να τραυματίσει το δέρμα και να προκαλέσει μόλυνση.

Μια απρόσμενη μέθοδος είναι η εφαρμογή συγκεντρωμένης ζέστης (όχι υπερβολικά καυτής) ή κάποιου ψυχρού αντικειμένου πάνω στο τσίμπημα. Πρόκειται για μια τεχνική που «θα μπορούσε να μειώσει την αίσθηση της φαγούρας», σύμφωνα με τον Gil Yosipovitch, καθηγητή και διευθυντή του Miami Itch Center στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι.

Πώς η ζέστη και το κρύο ανακουφίζουν από τη φαγούρα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την Washington Post, όταν ένα κουνούπι τρυπά το δέρμα, εγχέει σάλιο που περιέχει πρωτεΐνες οι οποίες εμποδίζουν την πήξη του αίματος, εξηγεί ο Shawn Kwatra, επικεφαλής του τμήματος δερματολογίας στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ και διευθυντής του Maryland Itch Center.

«Αυτές οι πρωτεΐνες του σάλιου είναι που προκαλούν την αντίδραση», ανέφερε. «Μέσα στην πρώτη ώρα από το τσίμπημα, η περιοχή μπορεί να γίνει πιο πρησμένη, κόκκινη, ζεστή και να προκαλεί μεγαλύτερη φαγούρα».

Για ορισμένους ανθρώπους, αυτή η αντίδραση μπορεί να είναι ακόμη πιο έντονη. «Σε άτομα με μεγάλη ευαισθησία, ο οργανισμός αναγνωρίζει πιο έντονα αυτές τις πρωτεΐνες και απελευθερώνει μεγαλύτερες ποσότητες ισταμίνης και άλλων φλεγμονωδών ουσιών», είπε ο Kwatra. Αυτό οδηγεί σε πιο έντονο πρήξιμο και κοκκίνισμα. Ακόμη και οι ήπιες αντιδράσεις, όμως, μπορεί να προκαλούν έντονη φαγούρα καθώς επουλώνονται, κάτι που μπορεί να διαρκέσει από λίγες ώρες έως και ημέρες.

Η ζέστη ίσως βοηθά επειδή λειτουργεί ουσιαστικά ως «αντιπερισπασμός», εξηγεί ο Ethan Lerner, αναπληρωτής καθηγητής δερματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

Η θεωρία, σύμφωνα με τον Kwatra, είναι ότι η αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να διακόπτει τα νευρικά και φλεγμονώδη σήματα που προκαλούν τη φαγούρα. «Η ζέστη ενεργοποιεί υποδοχείς του δέρματος που είναι ευαίσθητοι στη θερμοκρασία», είπε. «Η διέγερση αυτών των οδών μπορεί προσωρινά να υπερισχύσει ή να μειώσει τα σήματα της φαγούρας, όπως ακριβώς το τρίψιμο ενός χτυπήματος αποσπά προσωρινά την προσοχή από τον πόνο ή τη φαγούρα».

Με απλά λόγια, «είναι σαν να αποσπάς το νευρικό σύστημα από μία αίσθηση και να το στρέφεις σε μια άλλη», λέει ο Yosipovitch.

Η εφαρμογή κάτι κρύου μπορεί επίσης να ανακουφίσει από τη φαγούρα μέσω παρόμοιας διαδικασίας, ενώ παράλληλα μειώνει τη φλεγμονή. «Το κρύο μπορεί να επιβραδύνει τα νευρικά σήματα της φαγούρας, να συστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, να καταπραΰνει τη φλεγμονή και να “μουδιάζει” την περιοχή», εξηγεί ο Kwatra.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Δεν υπάρχουν πολλές έρευνες πάνω στο θέμα, όμως όσες υπάρχουν είναι ενθαρρυντικές.

Μια ανασκόπηση του 2022, στην οποία συμμετείχε ο Yosipovitch, αναγνώρισε τις κρύες κομπρέσες ως πιθανή τοπική θεραπεία για τα τσιμπήματα κουνουπιών. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι το κρύο μπορεί να βοηθήσει ενεργοποιώντας έναν υποδοχέα που ονομάζεται TRPM8, έναν αισθητήρα στα νευρικά κύτταρα που ενεργοποιείται από τις χαμηλές θερμοκρασίες και ουσίες όπως η μενθόλη.

Το 2023, ερευνητές εξέτασαν την αποτελεσματικότητα μιας ιατρικής συσκευής που ελέγχεται μέσω smartphone και εκπέμπει θερμότητα. Διαπίστωσαν ότι η φαγούρα από τσίμπημα κουνουπιού μειώθηκε κατά 57% μέσα στο πρώτο λεπτό της θεραπείας και κατά 81% μέσα σε 10 λεπτά. Επειδή οι συμμετέχοντες ανέφεραν γρήγορη ανακούφιση, αυτό υποδηλώνει ότι η δράση «σχετίζεται περισσότερο με τα νευρικά σήματα παρά με πιο αργούς αντιφλεγμονώδεις μηχανισμούς», σημείωσε ο Kwatra. Ωστόσο, ο Yosipovitch επεσήμανε ότι η μελέτη είχε αδυναμίες, καθώς οι χρήστες της συσκευής κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι ίδιοι στην έρευνα.

Το 2024, μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή εξέτασε ένα θερμοθεραπευτικό «στυλό» θερμότητας, σχεδιασμένο επίσης για την ανακούφιση από τη φαγούρα. Οι συμμετέχοντες που το χρησιμοποίησαν ανέφεραν σημαντική μείωση της φαγούρας μέσα σε ένα λεπτό, σε σύγκριση με όσους χρησιμοποίησαν συσκευή placebo.

Πώς να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια ζέστη και κρύο

Η εφαρμογή ζέστης μπορεί να αποσπάσει προσωρινά την προσοχή από τη φαγούρα, αλλά δεν πρέπει να είναι τόσο έντονη ώστε να προκαλέσει έγκαυμα. «Χρησιμοποιήστε ήπια, σύντομη και τοπική θερμότητα», συμβουλεύει ο Kwatra, όπως για παράδειγμα μια ζεστή πετσέτα.

Άλλες επιλογές είναι ένα μεταλλικό κουτάλι που έχει ζεσταθεί κάτω από τρεχούμενο νερό ή ένα επαναχρησιμοποιούμενο θερμαντικό επίθεμα σε χαμηλή θερμοκρασία. «Θα απέφευγα το πιστολάκι μαλλιών, επειδή είναι δύσκολο να ελέγξει κανείς τη θερμοκρασία και μπορεί εύκολα να υπερθερμάνει το δέρμα», είπε.

Ωστόσο, αν ανήκετε στους ανθρώπους που παρουσιάζουν έντονες αντιδράσεις ή αλλεργία στα τσιμπήματα κουνουπιών — δηλαδή εμφανίζετε μεγάλο πρήξιμο και φλεγμονή — η ζέστη ίσως να μην είναι η καλύτερη επιλογή, προειδοποιεί ο Yosipovitch.

«Η ζέστη μπορεί να λειτουργήσει για κάποιους ανθρώπους», είπε. Όμως επειδή αυξάνει και τη ροή του αίματος, «μερικές φορές μπορεί να εντείνει τη φαγούρα», ιδιαίτερα σε όσους είναι πιο ευαίσθητοι στα τσιμπήματα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εφαρμογή κρύου θεωρείται ασφαλέστερη πρώτη επιλογή. Μπορείτε να τυλίξετε μια παγοκύστη σε λεπτό ύφασμα ή να χρησιμοποιήσετε μια δροσερή, βρεγμένη πετσέτα ή παγωμένο gel pack για περίπου 10 λεπτά.

Άλλες λύσεις για τα τσιμπήματα κουνουπιών

Για ήπια τσιμπήματα, υπάρχουν και άλλοι τρόποι ανακούφισης:

Μια κρέμα υδροκορτιζόνης 1% χωρίς συνταγή θεωρείται «πρώτης γραμμής επιλογή» για τα τσιμπήματα με φαγούρα και φλεγμονή, καθώς μειώνει την κοκκινίλα και το πρήξιμο, σύμφωνα με τον Kwatra. Ο Lerner πρόσθεσε ότι και τα σπρέι υδροκορτιζόνης αξίζουν δοκιμή, καθώς «λειτουργούν καλύτερα και γρηγορότερα από τις κρέμες».

Τα αντιισταμινικά χάπια χωρίς συνταγή αποτελούν επίσης επιλογή, σύμφωνα με την American Academy of Dermatology Association.

Κρέμες ή λοσιόν με καμφορά ή μενθόλη μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή από τη φαγούρα, καθώς «ενεργοποιούν τους υποδοχείς ψύχους», εξηγεί ο Kwatra.

Ένα μείγμα μαγειρικής σόδας και νερού μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φαγούρας, σύμφωνα με τα Centers for Disease Control and Prevention. Ανακατέψτε μία κουταλιά σόδας με λίγο νερό ώστε να δημιουργηθεί πάστα, αφήστε τη πάνω στο τσίμπημα για περίπου 10 λεπτά και ξεπλύνετε.

Η λοσιόν καλαμίνης μπορεί να καταπραΰνει και να προσφέρει αίσθηση δροσιάς σε ήπιους ερεθισμούς του δέρματος, συμπεριλαμβανομένων των τσιμπημάτων κουνουπιών.

Μια πιο σοβαρή αντίδραση σε οποιοδήποτε τσίμπημα εντόμου απαιτεί επικοινωνία με γιατρό, ιδιαίτερα αν εμφανιστούν συμπτώματα όπως έντονο πρήξιμο, κνίδωση, πρησμένοι λεμφαδένες ή χαμηλός πυρετός, που μπορεί να αποτελούν σημάδια αλλεργικής αντίδρασης.