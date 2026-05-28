Ιδιαίτερα ασταθής συνεχίζει να είναι ο καιρός σήμερα. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου το OPEN, Κλέαρχου Μαρουσάκη δεν αποκλείεται από αυτή την αστάθεια να επηρεαστεί και η Αττική.

Αρκετές βροχές και καταιγίδες περιλαμβάνει το «μενού» του καιρού για σήμερα, Πέμπτη. Οι βροχές κυρίως στα ορεινά της χώρας θα είναι έντονες ενώ θα πέσουν και τοπικές καταιγίδες.

Όσον αφορά την Αττική, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, μπορεί η ημέρα να ξεκινάει με καλές συνθήκες, αργά το απόγευμα όμως θα σχηματιστούν σύννεφα και δεν αποκλείεται η εκδήλωση βροχών ή και καταιγίδων, με έμφαση τα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Επομένως από αργά το απόγευμα σήμερα, μέχρι και αύριο νωρίς το πρωί, δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες μπόρες ή και καταιγίδες. Θα ενισχυθεί ο βορειοδυτικός άνεμος μέσα στη νύχτα, με τη θερμοκρασία σήμερα να προσεγγίζει τους 32 βαθμούς και αύριο τους 28 με 29 βαθμούς.

Το προγνωστικό μοντέλο windy, από το μεσημέρι, γύρω στις 3 μ.μ. θα ξεκινήσουν καταιγίδες τόσο στην Στερεά Ελλάδα αλλά και πιο βόρειο. Όσο πλησιάζουμε προς το βράδυ, οι καταιγίδες θα κινηθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν την Αττική. Σύμφωνα με το windy, τα φαινόμενα στην Αττική θα ξεκινήσουν γύρω στις 6 το απόγευμα και θα είναι τοπικά. Μέχρι τις 9 μ.μ. θα έχουν σταματήσει.