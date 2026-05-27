Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό του τριημέρου - Πού θα πέσουν καταιγίδες.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται να κυλήσει με καλοκαιρινό καιρό και θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο δεν θα λείψει η τοπική αστάθεια σε συγκεκριμένες περιοχές σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Όπως σημειώνει στο ιστολόγιο του με τίτλο «λίγο πρώιμο μελτέμι, λίγο αστάθεια και η ζεστούλα μας» ο καιρός Πέμπτη και Παρασκευής θα κυλήσει με απογευματινή θερμική αστάθεια που θα συνοδεύεται από κατά τόπους βροχές και καταιγίδες με την θερμοκρασία να κινείται έως τους 32 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα κυριαρχήσουν κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου η ζέστη θα είναι πιο αισθητή κατά τις μεσημεριανές ώρες. Στα νησιωτικά τμήματα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, λόγω της θαλάσσιας αύρας, χωρίς όμως να αλλάζει η γενική καλοκαιρινή εικόνα. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, χωρίς να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ μόνο τοπικά σε θαλάσσιες περιοχές μπορεί να ενισχυθούν πρόσκαιρα.

Ενώ αναφορικά με το προσεχές τριήμερο η πρόγνωσή του δείχνει ότι αναμένεται καλοκαιρινή ζέστη με ήπιες διακυμάνσεις του καιρού, προσφέροντας ευνοϊκές συνθήκες για εξορμήσεις, με την προσοχή να χρειάζεται κυρίως στα απογευματινά φαινόμενα της ηπειρωτικής χώρας.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται από τη Ν. Ρωσία ως τα Β. Βαλκάνια αναμένεται να κινηθεί νοτιοανατολικά και σε συνδυασμό με την απογευματινή θερμική αστάθεια θα προκαλέσει τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές της. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ, με εξαίρεση το Β. Αιγαίο, όπου κατά τόπους το βράδυ θα φθάσουν τα 6 μποφόρ. Αναφορικά με τη θερμοκρασία, οι αντιπροσωπευτικότερες μέγιστες τιμές της θα είναι οι 30 με 32 βαθμοί στα ηπειρωτικά και οι 26 με 28 βαθμοί στις νησιωτικές περιοχές.

Την Παρασκευή (29/5), σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

Τέλος, στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδας και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους, οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φθάσουν τα 6 μποφόρ και μέγιστες θερμοκρασίες σε επίπεδα πέριξ των 30 βαθμών.