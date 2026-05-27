Η αστάθεια θα συνεχιστεί ωστόσο χωρίς να επηρεάζεται η θερμοκρασία που θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Με αστάθεια αλλά και υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες, ενόψει και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Τι αναφέρουν στις προγνώσεις τους Αναστασία Τυράσκη και Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη. Ωστόσο, όπως είπε, προς το μεσημέρι στην ηπειρωτική χώρα θα αναπτυχθούν παραμάνω νεφώσεις και θα σημειωθούν μπόρες ή μεμονομένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια ορεινά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης, στα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς.

Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού, η κ. Τυράσκη αναφέρει πως η αυριανή ημέρα θα είναι η πιο έντονα ασταθής της εβδομάδας. Στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα περισσότερα φαινόμενα θα πέσουν στα βουνά της χώρας. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Η αστάθεια την Παρασκευή θα περιοριστεί στη δυτική Ελλάδα και την δυτική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο θα είναι βελτιωμένος ο καιρός μετά την πρωινή αστάθεια.

Σύμφωνα με το μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αύριο Πέμπτη είναι η κορύφωση της ζέστης και από την άλλη είναι και κορύφωση της αστάθειας. Μπορεί η ημέρα να ξεκινήσει με καλές καιρικές συνθήκες, θα δούμε και ζέστη, 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κοντά στο απόγευμα θα ξεσπάσουν μπόρες και καταιγίδες, προς την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, ακόμη και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου, πιθανόν και στο εσωτερικό της Κρήτης. Είναι φαινόμενα που δεν έχουν μεγάλη διάρκεια , είναι όμως δυνατό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονους κεραυνούς.

Την Παρασκευή, επιμένουμε οι χρωματισμοί με μία τάση να μετακινηθούν πιο νότια, επομένως από τη Θεσσαλία και πιο νότια περιμένουμε αστάθεια μεσημέρι και απόγευμα. Ίσως νωρίς το πρωί της Παρασκευής, βγουν και κάποια φαινόμενα και προς το βόρειο Αιγαίο, κάποιες μπόρες. Ο βοριάς που θα μπει, θα ρίξει τη θερμοκρασία και έτσι θα προσεγγίσουμε τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κοντά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή το απόγευμα θα ξεσπάσουν πάλι μπόρες ή και καταιγίδες, και έντονοι κεραυνοί.

Σε ότι αφορά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται ήπιος ο καιρός, οι συνθήκες δεν θα προβληματίσουν, παρόλα αυτά χρειάζεται προσοχή αργά το απόγευμα, σε ηπειρωτικές εκτάσεις, διότι είναι πιθανόν να βγαίνουν μπόρες ή και καταιγίδες, που σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να προβληματίσουν.

Επομένως το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες με πολύ καλές θερμοκρασιακές τιμές, απλά μέσα στην ημέρα είναι πιθανόν να βγαίνουν τοπικές μπόρες, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Την Παρασκευή, φαίνεται οτι θα είμαστε κοντά στα 5 με 6 μποφόρ.

